Ironman dolazi u Hrvatsku

Nakon suradnje s Ironman grupom koja je započela u 2019. godini te dva Plava Laguna 5150 Triatlona Poreč iz serije Ironman natjecanja, Plava Laguna će sljedeće godine u Poreču organizirati 70.3 triatlon, jedno od najprestižnijih svjetskih natjecanja u ovom sportu. Plava Laguna IRONMAN® 70.3® Poreč, Istra, Hrvatska održat će se 16. listopada 2022. godine. Već nekoliko dana prije, od 13. listopada, Poreč će živjeti u duhu triatlonskog sporta, a dan prije samog Ironman 70.3 natjecanja, u subotu, 15. listopada održat će se i IronKids utrka.

„Nakon dva uspješna izdanja Plava Laguna 5150 Triatlona sljedeće godine ćemo u Istri, na Poreštini u našem Zelena Resortu doživjeti Ironman 70.3, te tako dovesti brend Ironman u Hrvatsku!

Milijun natjecatelja godišnje završe utrku pod brendom Ironman, web stranica Ironman.com ima godišnje preko 30 milijardi posjeta. To nam govori da će ovaj event biti veliki promotor Poreča, Istre i Hrvatske. Veliko nam je zadovoljstvo činjenica da se suradnja produbila te da Ironman ekipa ima puno povjerenje da će naš tim sjajno organizirati i 70.3.", ističe Dragan Pujas, predsjednik Uprave Plave Lagune.

„Hrvatska je savršena destinacija za svakog triatlonca koji želi doživjeti spektakularnu destinaciju i jedinstvenu kulturu za vrijeme svog natjecanja. Hrvatska ima sjajnu zajednicu sportaša triatlonaca i veselimo se što će još više natjecatelja doživjeti utrku IRONMAN 70.3 u Poreču", ističe Thomas Veje Olson, direktor IRONMAN Grupe za Europu, Bliski Istok i Afriku.

Ironman 70.3 označava distancu u miljama koju sportaši trebaju proći u tri discipline - 1.2 milje plivanja, 56 milja bicikliranja te 13.1 milja trčanja (izraženo u km je to 113 ukupno, 1.9 km plivanje, 90 km bicikliranja te 21.1 km trčanja). Start i cilj su planirani u Zelena Resortu.

Sami start koji kreće s plivačkom trasom, počinje ispred Hotela Parentium, tranzitna zona planirana je ispred Hotela Molindrio, a biciklistička trasa protezat će se do Buzeta i natrag. Posljednja, trkačka trasa započinje u tranzitnoj zoni u Zelena Resortu, do starog grada Poreča i natrag te do Funtane i natrag. Direktorica TZ Funtana Ana Milohanović Čehić stoga poručuje: „TZ općine Funtana je prepoznala značaj ovog poznatog i svjetski priznatog natjecanja i priliku da kroz podršku eventu dodatno obogati svoju turističku ponudu te se promovira kao vrhunska destinacija za sport i aktivni odmor".

Ovo natjecanje najbolji sportaši završavaju već unutar 4 sata, dok je vremensko ograničenje utrke 8 sati. Goran Vrus direktor utrke najavljuje i skorašnju prodaju kotizaciju za događanje: „Pred nama su za sljedeću godinu još veći izazovi jer iz godine u godinu želimo pred sebe postaviti što više ciljeve. Radujemo se organizaciji 70.3 Ironmana i s veseljem mogu reći da će se kotizacije za event naći u prodaji preko ironman.com stranice od utorka 7.12.".

Najbolji na Plava Laguna IRONMAN 70.3. Poreč osigurati će si i mjesta za Svjetsko prvenstvo IRONMAN 70.3 koje će se održati u Lahti, Finska 26. - 27.kolovoza 2023.

Za više informacija o IRONMAN brendu i globalnim serijama događaja posjetite www.ironman.com/im703-croatia