Highlander se širi i na SAD

Planinarenje je posljednjih nekoliko godina sve popularnija aktivnost koju više ne prakticiraju isključivo profesionalci, već i brojni rekreativci, željni prijeko potrebnog odmaka od svakodnevice i užurbane gradske vreve. Mir koji pružaju planine, svjež zrak i pogled s vrhova, šumski obronci i vedro nebo iznad njih pružaju upravo to. Poseban planinarski doživljaj nastao u Hrvatskoj 2017., koji se proširio diljem svijeta je HIGHLANDER, planinarska avantura koja se održava u 15 zemalja svijeta, a od ove godine dolazi i u SAD. Riječ je o najvećem svjetskom tržištu long-distance planinarenja, što ovu suradnju čini još važnijom i predstavlja jedno od najvećih postignuća HIGHLANDER-a kao brenda, a ujedno je i značajna reklama Hrvatskoj u cijelom svijetu.

''Izuzetno smo sretni i ponosni što će se hrvatski planinarski event HIGHLANDER ove godine organizirati i u Americi!,'' - rekao je HIGHLANDER CEO Jurica Barać. ''Lansiranje na američko tržište predstavlja zasigurno najveću pobjedu HIGHLANDER-a do sada i siguran sam, prekretnicu u poslovanju jer se radi o najjačem tržištu na svijetu, ali i tržištu koje treba fokus na zdravlje i brigu o prirodi.

Prvi događaj koji smo lansirali dogodit će se u perjanici Amerike, odnosno u Kaliforniji, i to u regiji Big Bear Lake od 27. rujna do 2. listopada na kojem očekujemo sudionike iz preko 40 zemalja svijeta. Big Bear regija sama je po sebi izuzetno atraktivna, kao i sama Kalifornija, što će zasigurno pridonijeti uspjehu događaja. Amerika broji preko 40 milijuna ljudi koji su na neki način povezani s planinarenjem na razini godine, a ogroman broj nacionalnih parkova i prekrasnih lokacija ukazuje na to da će Amerika uskoro postati naše primarno tržište. Kad smo prije šest godina startali HIGHLANDER projekt znali smo da ćemo jednog dana doći i na američko tlo i to se upravo događa, a najzaslužniji su HIGHLANDER i Spartan Race timovi koji su mjesecima intenzivno radili na ovom projektu te im se ovim putem zahvaljujem, kao i našim partnerima i prijateljima, bez kojih ovo ne bi bilo moguće!'' - rekao je Jurica Barać.

Održavanje HIGHLANDER-a u SAD-u rezultat je strateškog partnerstva hrvatskog brenda s vodećom svjetskom event tvrtkom Spartan Race® koji je sklopljen 2021. godine, a koji za cilj ima proboj HIGHLANDER-a na najveća svjetska tržišta u event industriji kakva su SAD, Ujedinjeno kraljevstvo i Kina.

"Partnerstvo Spartana s hrvatskim brendom HIGHLANDER omogućuje nam da potaknemo još više ljudi diljem svijeta da sudjeluju u fizički zahtjevnim aktivnostima za koje misle da su im izvan dosega", rekao je osnivač i izvršni direktor Spartan Race-a Joe De Sena. "Ovdje se radi o pronalaženju naših granica, a zatim o njihovom prelasku."

HIGHLANDER Big Bear Lake, California imat će, kao i u ostalim zemljama, tri formata - HIGHLANDER (100 kilometara), HIGHLANDER (50 kilometara) i HIGHLANDER (25 kilometara), a održat će se u idiličnom gradu Big Bear Lake, smještenom među planinama San Bernardino u istoimenom okrugu u Kaliforniji. Riječ je o malenom pitoresknom gradu s tek nešto više od pet tisuća stanovnika, kojeg zbog njegove iznimno povoljne geografske i klimatološke pozicije, kao i zbog ljepota koje nudi, ovisno o sezonskim događanjima i aktivnostima posjećuje i do 100 tisuća ljudi. Big Bear Lake je najveće rekreacijsko jezero južne Kalifornije te je stvoreno umjetnim putem, a regija ima i značajnu povijesnu priču jer je prije 2500 godina bila naseljena autohtonim indijskim plemenom Serrano.

Sve je to ujedno i najbolja najava kako će američki HIGHLANDER biti i dosad najposjećenije okupljanje zaljubljenika u planine, kojima je fizička pripremljenost za izazovne staze nerijetko najmanje problem.

Puno im je važnije ono što nakon sudjelovanja nose sa sobom, a to su pobjeda vlastitog uma nad tijelom, kao i brojna prijateljstva koja se rode među sudionicima. Ono po čemu je HIGHLANDER, osim po energiji, drugačiji od ostalih planinarskih događaja je i činjenica da ima zabavan i edukativan sadržaj te satove yoge i fizioterapije, a osim toga sudionici su tijekom avanture na digitalnom detoxu, odnosno ne koriste smart uređaje bez kojih je svakodnevicu danas nemoguće zamisliti.

Jedan od osnovnih ciljeva cijelog projekta je promicanje zdravog načina života, ali i inspiriranje pojedinaca da pomiču vlastite granice i izađu iz zone komfora te da sudjeluju u avanturi koja se pamti do kraja života, a od ove godine u njoj će na američkom tlu moći uživati sudionici iz brojnih država svijeta.

Uskoro nam iz HIGHLANDER svijeta dolazi još odličnih vijesti, a do tada se ne zaboravite prijaviti na HIGHLANDER Velebit koji će se ove godine održati u malo drugačijem terminu - od 20. do 25. kolovoza.