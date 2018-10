Irena Žilić na turneji s Morcheebom po Velikoj Britaniji

Irena Žilić je krenula na turneju po Velikoj Britaniji kao support odličnom bendu Morcheeba! Nakon odsvirana dva rasprodana koncerta u klubu Gorilla u Manchesteru i The Old Market u Brightonu, cijenjenu domaću kantautoricu očekuju još dva nastupa. Irena će u petak 12. listopada nastupiti u londonskom Shepherd's Bush, dok će u subotu 13. listopada svirati u klubu The 1865 u Southamptonu.

"Iako nam se doživljaji po pitanju koncerata još nisu do kraja slegnuli, oduševljeni smo dosadašnjim nastupima, pogotovo produkcijom i samim bendom. Publika nas je uistinu divno prihvatila, što je dodatno uljepšalo doživljaj. Sada slijedi priprema za londonski Shepherd's Bush, kojem se radujemo jer se ipak radi o posebnom koncertnom prostoru", istaknula je Irena.

Turneja u Velikoj Britaniji predstavlja nastavak predivne suradnje nakon što je Irena Žilić nastupila kao predgrupa Skye i Ross iz Morcheebe u zagrebačkoj Tvornici kulture u studenom 2016. godine.

Podsjetimo, svoj drugi studijski album "Haze" Irena Žilić objavila je u ožujku prošle godine. Album se našao na gotovo svim domaćim i regionalnim top listama albuma koji su obilježili 2017. godinu, a zaradio je i nominaciju za glazbenu nagradu Porin u kategoriji "Najbolji album alternativne i klupske glazbe". "Haze" je promoviran na koncertima diljem Hrvatske i regije, nastupila je i na velikim domaćim festivalima, a trenutačno album promovira u Velikoj Britaniji.

