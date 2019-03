INmusic festival je najbolji festival u Europi

„Najbolji - i najisplatljiviji - festival u Europi" krasi "antologijski lineup pun glazbenih divova", ističe NME u posljednjem opisu INmusic festivala na svojim stranicama. Ovaj prestižni britanski časopis već niz godina izvješćuje sa zagrebačkog INmusica te se ovom prilikom osvrnuo i na gradske ljepote Zagreba koji prepoznaje kao top festivalsku destinaciju ovoga ljeta zahvaljujući impresivnom lineupu našeg najvećeg open air festivala, a istaknuli su i pristupačnost hrvatskog glavnoga grada i iznimno povoljnu cijenu ulaznica za 14. INmusic festival .

U NME-u navode INmusic festival kao jedinstveni spoj opuštene atmosfere boutique festivala i lineupa u rangu najvećih svjetskih festivala na idiličnoj lokaciji jarunskih otoka koji se na tri dana pretvaraju u "alt-rock Valhallu". NME iz ovogodišnjeg programa INmusic festivala posebno ističe legendarne The Cure koji će predstaviti presjek četrdesetogodišnje karijere, Foalse koje su posljednjih mjeseci isticali kao najiščekivanijeg headlinera nadolazeće festivalske sezone, briljantne live nastupe grupa Suede, elektro rock supergrupu Garbage te senzacionalnu LP, Frank Turnera i Kurt Vilea. Podsjetimo, NME je prošle godine pjevačici grupe Garbage, Shirley Manson, dodijelio nagradu Rock ikona.

NME već nekoliko godina zaredom INmusic svrstava među dvanaest najpopularnijih festivala na svijetu, a ocjenom da je najbolji festival u Europi INmusicu su odali najveće priznanje dosad. Svake godine u Zagreb stiže sve više posjetitelja i novinara iz svih dijelova Europe i svijeta, a sam INmusic je postigao veliku međunarodnu reputaciju svojim rastom iz godine u godinu što dokazuju brojna priznanja svjetskih medija koji su festival na Jarunu više puta svrstali u najbolje festivale. National Geographic Traveler je 2013. godine uvrstio INmusic među 3 najbolja svjetska festivala, dok CNN 2012. i 2013. godine uvrštava INmusic festival među 50 najboljih festivala na svijetu "koji najviše daju svojoj publici", a američki Huffington Post 2013. festivalu dodjeljuje laskavu titulu "Woodstocka 21. stoljeća". Turistički rezultati najvećeg hrvatskog rock festivala svake su godine sve impresivniji, a međunarodna prepoznatljivost INmusica sigurno će ih još više povećati. INmusic festival je neupitno postao jedan od najpoznatijih kulturnih i turističkih brandova grada Zagreba i Hrvatske čime je podrška Grada Zagreba i Turističke Zajednice Grada Zagreba više nego opravdana.

The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, LP, Kurt Vile & The Violators, Santigold, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Mangroove te Edi East Trance Blues dosad su potvrđena imena INmusic festivala #14. INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije), u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.