INmusic breakthrough 2019. - Zasviraj na glavnoj pozornici INmusic festivala #14

Imaš bend i želiš svirati na INmusic festivalu #14? Prijavi se na natječaj INmusic breakthrough 2019. i upravo tvoj bend može iskoristiti ovu sjajnu priliku i zasvirati na glavnoj pozornici najvećega hrvatskog open-air festivala!

Pobjednik natječaja naći će se u društvu velikih svjetskih glazbenih imena koja će nastupiti na četrnaestom izdanju INmusic festivala kao što su - The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Kurt Vile & The Violators, Santigold, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Peter Bjorn and John, Skindred i brojni drugi!

Pobjednike će odabrati stručni žiri sastavljen od glavnih urednika partnerskih glazbenih portala INmusic festivala, ali i sama publika. Svoj bend možete prijaviti od 21. ožujka do 5. travnja 2019. godine u ponoć.

Bend prijavite putem obrasca dostupnog na službenoj web stranici INmusic festivala, na kojoj su dostupni i uvjeti samog natječaja. Ova sjajna prilika odlična je polazišna točka za kvalitetne domaće autorske bendove, koji će dobiti i priliku za daljnje uspjehe na domaćoj, ali i inozemnoj glazbenoj sceni.

Glasovanje za odabir finalista natječaja održat će se pod nekoliko kriterija. INmusic će bendove koji zadovoljavaju natječajne uvjete proslijediti na daljnji odabir partnerskim glazbenim portalima, a svaki od njih će na svojim službenim kanalima objaviti top 5 finalista po odabiru redakcije. Prvih pet finalista s najviše glasova i najboljim rezultatom po svim selekcijama stručnog žirija bit će objavljeni na službenim stranicama INmusic festivala i društvenim mrežama uz poziv publici da glasa za svoje favorite. Finalist s najvećim brojem glasova publike bit će proglašen pobjednikom natječaja INmusic breakthrough 2019.

Na INmusic festivalu #14 nastupaju The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

INmusic festival je nedavno dobio i laskavo priznanje institucije glazbenog novinarstva New Musical Expressa da je najbolji i najpovoljniji festival u Europi.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije), u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.