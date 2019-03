A Weekend Block Party - sadržaji uz glazbu

Još nas tjedan dana dijeli od A Weekend Block Partyja, zagrebačkog festivala pod otvorenim nebom, koji se vraća u dvorište The Garden Breweryja na Žitnjaku, od 28. do 31. ožujka. The Garden i Pozitivan ritam timovi ponovno udružuju snage i slave dolazak proljeća uz Zion Train feat. Michela Grena, Skratch Bastida, Tensnakea i Jack Tyson Charlesa, s jakom domaćom podrškom, a sve upakirano u dub i reggae četvrtak, hip hop petak, house subotu i soul nedjelju.

U maniri prave kvartovske zabave uz mnoštvo izvođača, događaj najavljuje proljeće uz i craft pivo i hranu, te PDV dućan ploča i merchandisea. Po prvi put u Zagrebu moći ćete okusiti pravu Jamajku na tanjuru, a direktno s tog karipskog otoka stiže legendarni Mr Jerk i donosi najfinije začine i namirnice s kojima će sve dane festivala kuhati svoju poznatu svinjetinu, piletinu, curry, salate, uz sve to ide jamajkanski punč s Gardenovim stoutom, a pridružuje mu se zagrebački BarBaQ. Tim PDV-a je pripremio poseban pop-up dućan ploča s probranim vinilnim naslovima koji će se moću kupiti na licu mjesta. Bit će dostupna bogata selekcija žanrova usko vezanih uz ovaj nesvakidašnji tulum kao i pripadajući festivalski merchandise, te razne potrepštine i dodaci koje omogućuju da vinili u kolekciji budu u vrhunskom stanju.

A Weekend Block Party najavni video

Kao najavu ljetnih festivala u organizaciji The Gardena i Pozitivnog ritma, kupci koje svoje ulaznice za A Weekend Block Party kupe The Garden Breweryju i u PDV dućanu na prvom katu Pločnika ostvaruju 10% popusta na ulaznice za Seasplash Festival, kao i Love International Festival, ali i 50% popusta na ograničenu količinu ulaznica za Young Marca u The Garden Breweryju. Svi kupci ulaznica za A Weekend Block Party u PDV dućanu i The Garden Breweryju na poklon također dobivaju poseban festivalski AWBP Pilsner.

Zion Train feat Michela Grena

A Weekend Block Party 2019 u suradnji The Gardena i Pozitivnog ritma najavljuje proljeće uz provjerenu formulu žanrovsko različitih nastupa. Prvu veliku sezonsku open-air zabavu u Zagrebu otvorit će u četvrtak, 28. ožujka, Zion Train koji stižu u sklopu 30 godina karijere, jedni od najutjecajnijih svjetskih dub sound systema u pratnji vokalistice Michele Grene. Podršku glavnim gostima dat će domaći soundsystem Digitron, dub bend Bamwise i Rasta Altitude Sound (R.A.S.).

Drugi dan, petak, obilježit će hip hop žanr i trenutno od jedan od njegovih najvećih majstora na gramofonima - kanadski Skratch Bastid, najomiljeniji DJ vašeg omiljenog DJ-a. Za njega će publiku zagrijati domaće hip hop poslanstvo Frx, Phat Phillie, Soul Bader i Sinke Fresh.

Skratch Bastid & Andrew Forde "Redbone" (DJ + Violin Childish Gambino live remix)

Subotnju house večer 30. ožujka režira autor plesnih megahitova Tensnake koji dolazi live u dvorište pivovare. Tu je i zagrebački M.I.L.E, LukadeLux, te Big Danny Kane.

Tensnake - "Coma Cat"

Zadnji dan A Weekend Block Partyja je nedjelja, a popodnevno druženje režirat će Adriatic Coasting uz novu soul zvijezdu Jack Tyson Charlesa, tu je Iva, Matija Duić, Nick i Pepi.

Jack Tyson Charles - "Restoration"

Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.hr. Pretprodajna cijena za sva četiri dana je 250 kuna, 350 na ulazu. Dnevne ulaznice za četvrtak u pretprodaji su po 70 kuna, na ulazu 90 kuna, za petak i subotu 90 kuna u pretprodaji i 120 kuna na ulazu, te za nedjelju 50 kuna u pretprodaji, 70 na ulazu.

A Weekend Block Party 2018. Aftermovie