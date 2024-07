Inkluzivni odmori za LGBTQ+ zajednicu

Istraživanje svijeta trebalo bi biti uzbudljivo i lijepo iskustvo svima, uključujući LGBTQ+ osobe. No u stvarnosti je diskriminacija i dalje jedan od glavnih razloga za brigu tijekom cijelog iskustva putovanja pripadnika LGBTQ+ zajednice. Čak 73 %* LGBTQ+ putnika iz Hrvatske prijavilo je da je tijekom istraživanja svijeta doživjelo neku vrstu diskriminacije. Time se naglašava vrijednost izrade profila odredišta u kojima se prihvaća raznolikost i koja ujedno nude sigurno i inkluzivno okruženje. Booking.com ove godine objavljuje deset odredišta u kojima su LGBTQ+ osobe dobrodošle, a koja uz prekrasno iskustvo putovanja nude i topao doček osobama različitih identiteta i izražavanja.** Sve istaknute opcije smještaja ostvarile su certifikat u sklopu Booking.com-ova programa Travel Proud, koji služi kao jamstvo da su poštovanje i inkluzivnost u tom smještajnom objektu jednako važni kao i udobnost i stil.

Stockholm, Švedska

Glavni grad Švedske prostire se na 14 slikovitih otoka i nudi raznolika iskustva, od popločanih uličica starog dijela grada (Gamla Stan) do živog i inkluzivnog noćnog života Södermalma. Spojem povijesnog šarma i modernog stila srdačno dočekuje sve putnike, uključujući pripadnike LGBTQ+ zajednice. Svakog kolovoza Stockholm Pride cijeli grad oboji duginim bojama, ali grad u tom duhu živi i ostatak godine u brojnim barovima, kafićima i kulturnim okupljalištima po cijelom gradu, gdje su svi dobrodošli. Ljubitelji gastronomije uživat će u dinamičnoj kulinarskoj sceni grada, koja obuhvaća cijeli raspon od tradicionalnih švedskih jela do najmodernije „nove nordijske kuhinje". Stockholm predstavlja savršen spoj srdačne atmosfere, bogate kulturne baštine i prirodnih ljepota, što ga čini idealnim odredištem za one koji traže pustolovinu i inkluzivnost. Tijekom privatnog obilaska četvrti Södermalm moći ćete uživati u prilagođenom planu obilaska područja prepunog suvremenih galerija, starinskih trgovina, modernih restorana i prekrasnih pogleda. Ako ste raspoloženi za adrenalinsku vožnju gliserom po Stockholmskom arhipelagu, predlažemo Obilazak arhipelaga gumenim gliserom.

Gdje boraviti: Hotel Kungsträdgården smješten je u potpuno obnovljenoj zgradi iz 18. stoljeća u središtu Stockholma pokraj Kraljevskog vrta. Sve su jedinice pojedinačno uređene u gustavskom stilu i odišu starim šarmom usred modernog grada. One koji vole sobe s pogledom na more zanimat će Hôtel Reisen na obali starog dijela grada, udaljen manje od 150 metara od kraljevske palače.

New Orleans, Sjedinjene Američke Države

New Orleans, grad poznat po raznolikoj kulturi i bogatoj povijesti, putnike dočekuje u duhu inkluzivnosti i slavlja. Ovaj melting pot francuske, afričke, španjolske i američke kulture najpoznatiji je po svojoj živoj glazbenoj sceni koja se njeguje u legendarnim jazz klubovima ulice Frenchmen Street te po prepoznatljivoj svečanosti Mardi Gras, kada se ulice pretvore u parade šarenih kostima. Povijesna gradska jezgra poznata kao Francuska četvrt odlikuje se pitoresknim kolonijalnim građevinama, prepunim tržnicama i slavnom ulicom Bourbon Street, poznatoj po živom noćnom životu te barovima i klubovima u kojima su dobrodošli pripadnici LGBTQ+ zajednice. Zajedništvo i otpornost također su odlike New Orleansa, a umjetničke galerije, muzeji i spomenici odražavaju njegovu bogatu povijest i suvremeni aktivni život. Bilo da šećete očaravajućim španjolskim ulicama prekrivenima mahovinom tijekom obilaska četvrti Garden District pješice ili uživate u vožnji parobrodom kroz New Orleans niz Mississippi, grad odiše srdačnom atmosferom koja sve posjetitelje poziva da sudjeluju u tom jedinstvenom spoju povijesti, glazbe, hrane i svečanosti.

Gdje boraviti: U središnjoj poslovnoj i umjetničkoj četvrti New Orleansa nalazi se luksuzan butik hotel Maison de la Luz, na trasi povijesnog tramvaja St. Charles i u neposrednoj blizini Francuske četvrti. Za veće grupe idealan je izbor Stunning 4 Bedroom House u blizini Francuske četvrti.

Bogota, Kolumbija

Bogota, glavni grad Kolumbije, smješten je na velikoj nadmorskoj visini, krasi ga spoj povijesnog šarma i urbane dinamičnosti te srdačno dočekuje sve vrste putnika. Zakonska prava i pravna zaštita LGBTQ+ osoba u Kolumbiji smatraju se među najprogresivnijima u Latinskoj Americi. Istospolni brakovi legalizirani su 2016., a kolumbijski Kongres 2011. godine donio je zakon kojim se zabranjuje diskriminacija na temelju spolne orijentacije. Pravo na promjenu spola na snazi je čak još od 1993. godine. Ovaj se rašireni grad sastoji od niza različitih četvrti, među kojima su i pitoreskne povijesne popločane ulice La Candelarije, koje možete istražiti tijekom ovog obilaska pješice. Za 50 % LGBTQ+ putnika iz Hrvatske kojima je pri odlučivanju o odredištu važna popularna i živahna inkluzivna scena moderne četvrti Chapinero i Zona Rosa obiluju noćnim životom i prostorima u kojima su queer osobe dobrodošle, kao što je Theatron, najveći LGBTQ+ klub u Latinskoj Americi. Iznad gradske gužve uzdižu se vrhovi Anda kao mogućnost bijega u prirodu i uživanja u prekrasnim pogledima na grad. Bogota poziva posjetitelje da dožive njezin jedinstveni spoj povijesti, kulture i srčane gostoljubivosti.

Gdje boraviti: Sofitel Bogota Victoria Regia, koji se nalazi na manje od 800 metara od popularne četvrti La Zona T u Bogoti, pružit će vam vrhunsku uslugu da biste se tijekom boravka osjećali kao zvijezda. Restoran Basilic u sklopu hotela specijaliziran je za mediteransku kuhinju, ali poslužuje i ukusna jela koja predstavljaju mješavinu francuske i kolumbijske kuhinje. Hotel 93 Luxury Suites by Preferred nalazi se na nekoliko koraka od parka Parque de la 93 i svojim gostima nudi terasu s panoramskim pogledom na grad.

Melbourne, Australija

Melbourne, poznat kao kulturna prijestolnica Australije, tijekom cijele godine slavi raznolikost te srdačno dočekuje posjetitelje svih stilova života. U eklektičnim gradskim četvrtima, od umjetničkih središta Fitzroy i Collingwood do šarmantne priobalne četvrti St Kilda, atmosfera je vrlo gostoljubiva i nalazi se mnoštvo barova, klubova i kafića koji pružaju dobrodošlicu LGBTQ+ osobama. Grad je poznat po ljubavi prema kavi i kulinarskim inovacijama, što se može iskusiti u prepunim kafićima i raznoraznim restoranima, koji odražavaju multikulturalno tkanje grada. Godišnji Misdumma Festival, koji se održava početkom godine, najvažniji je događaj queer kalendara u Melbourneu. Na festivalu se slave kultura i zajedništvo kroz mješavinu umjetnosti, kinematografije i zabave. Izvan gradskih uzbuđenja posjetitelji mogu istražiti slikoviti Great Ocean Road tijekom obilaska u maloj grupi ili pak vegetacijom bogati planinski lanac Dandenong Ranges. Obje su lokacije u blizini grada. Ljubitelji vina mogu provesti idealan dan istražujući poznato vinorodno područje tijekom vinskog i gastronomskog obilaska doline Yarra. Spoj dinamičnog gradskog života, bogate kulturne ponude i inkluzivne atmosfere Melbourne čine neizostavnim odredištem za one koji žele iskustvo putovanja koje će im obogatiti život.

Gdje boraviti: Aparthotel Veriu Queen Victoria Market nalazi se na savršenoj lokaciji u dinamičnom središtu Melbournea. Svojim modernim uređenjem nudi praktičnosti studija sa svim uslugama uz udobnost apartmana. Putnicima koji traže elegantniji i intimniji smještaj preporučujemo Jasper Boutique Hotel, koji svojim gostima ujedno nudi i besplatno korištenje fitness centra, saune i bazena u sklopu kompleksa Melbourne City Baths.

Bologna, Italija

Smještena u srcu talijanske regije Emilia-Romagna, Bologna je poznata po svojoj srednjovjekovnoj arhitekturi, bogatoj povijesti i izvrsnoj kuhinji. Gradske ulice i trgovi, kao što je veliki Piazza Maggiore, okruženi su arkadama koje gradu daju jedinstveni šarm. Povijesno i kulturno bogatstvo Bologne, koje 62 % LGBTQ+ putnika iz Hrvatske smatra važnim motivatorom pri odabiru odredišta, dodatno upotpunjuje njezin ugled progresivnog grada s vrlo živom društvenom scenom i studentskom populacijom. Sveučilište u Bologni najstarije je na svijetu te gradu daje mladenačku energiju, potiče napredna razmišljanja i pridonosi živom noćnom životu. Bologna je poznata i po kulinarskoj tradiciji te putnicima nudi niz gastronomskih užitaka, od klasičnog umaka bolognese do vrhunskog sladoleda, zbog čega grad predstavlja pravi raj za gurmane. To možete najbolje doživjeti na kulinarskom tečaju tradicionalne domaće kuhinje. Grad je ujedno i savršena polazišna točka za istraživanje prirodnih ljepota i povijesnih znamenitosti regije.

Gdje boraviti: Za goste koji žele boraviti u povijesnoj gradskoj jezgri savršen je smještaj Palazzo Scappi Gardi Luxury Apartments na raskrižju dviju glavnih gradskih ulica, Via Independenza i Via Rizzoli. Social Hub Bologna, koji se nalazi u gradskoj palači, sjajna je opcija za moderniji i prostraniji smještaj. Nalazi se pokraj glavnog željezničkog kolodvora u Bologni i na samo 20 minuta laganog hoda do centra grada, do kojeg gosti mogu doći i brže ako se posluže jednim od besplatnih bicikala koji su na raspolaganju u smještajnom objektu.

São Paulo, Brazil

Najveći brazilski grad São Paulo živa je kozmopolitska metropola koja postaje predvodnica inkluzivnosti s jakom LGBTQ+ scenom. Grad predstavlja pravi melting pot tradicija i inovacija, od živog noćnog života ulice Rua Augusta i četvrti Jardins, koja se odlikuje brojnim lokalima u kojima su gay osobe dobrodošle, do veličanstvenog Muzeja umjetnosti São Paula. Tradicionalni São Paulo Pride u lipnju jedan je od najvećih na svijetu i primjer je otvorenosti grada prema raznolikostima, što privlači milijune posjetitelja na priredbu solidarnosti i slavlja. Zelena utočišta kao što je park Ibirapuera nude mogućnost bijega od gradskih gužvi i nebodera u mir i tišinu, a uz prirodne ljepote nude i uživanje u arhitektonskim postignućima grada. Ako želite istražiti slikovite plaže na obali južno od grada, predlažemo jednodnevni obilazak plaža Santos, São Vicente i Guarujá Beaches, uz opciju vožnje žičarom na planinu Morro do Itararé i uživanje u panoramskim pogledima na obalu. Grad svojom energijom i bogatom mješavinom kultura očarava sve putnike, što São Paulo čini nezaboravnim odredištem.

Gdje boraviti: Hotel Unique odlikuje se nevjerojatnom arhitekturom te prekrasnim pogledima na São Paulo i park Ibirapuera. Projektirao ga je poznati arhitekt Ruy Ohtake, a smješten je u modernoj četvrti Jardins. Na krovu hotela nalaze se bazen i moderni Skye Restaurant & Bar. Palácio Tangará luksuzni je smještajni objekt na izvrsnoj lokaciji usred zelenila slavnog parka Burle Marx.

Montreal, Kanada

Montreal je smješten na otoku na ušću rijeke Saint Lawrence u Ottawu i savršeno objedinjuje francuski koncept radosti življenja s kanadskom gostoljubivošću. Ovaj je grad pravo kulturno središte poznato po svojem dvojezičnom šarmu i inkluzivnoj atmosferi, a osobito je gostoljubiv prema LGBTQ+ posjetiteljima. Dovoljno je samo posjetiti magnetsko privlačnu četvrt Gay Village s mnoštvom kafića, klubova i barova sa živom atmosferom. Bogata povijest Montreala vidljiva je na popločanim ulicama stare jezgre, a gastronomska scena grada nudi sve od omiljenog kanadskog jela poutine do bezbroj vrhunskih lokala raznih svjetskih kuhinja koji odražavaju utjecaj brojnih imigranata na grad. Ako želite jedinstveno iskustvo, istražite široku podzemnu mrežu prolaza ispod gradskih ulica tijekom obilaska podzemne mreže RÉSO Montréal. Putnici koji posjete Montreal imaju priliku otkriti grad s jedinstvenim spojem kulture, povijesti i suvremenosti.

Gdje boraviti: Suvremeni butik Hotel Gault idealna je opcija za posjetitelje koji žele smještaj u srcu Starog Montreala jer se nalazi na tek nekoliko koraka od katedrale Notre Dame i stare gradske luke. Želite li se malo počastiti na putovanju? Onda se prepustite vrhunskoj usluzi i uživajte u fantastičnoj francuskoj kuhinji restorana Maison Boulud u sklopu hotela Ritz-Carlton Montreal.

München, Njemačka

Kao ponosni glavni grad Bavarske, München spaja tradicionalnu njemačku kulturu sa živahnim modernim životom i otvara vrata svim putnicima, uključujući pripadnike LGBTQ+ zajednice. Kulturno središte minhenske queer scene jest četvrt Glockenbachviertel, koja se sastoji od modernih butika, šarmantnih kafića i prepunih barova. München je u cijelom svijetu poznat po svojem tradicionalnom Oktoberfestu, koji veselim pivskim halama i tradicionalnom bavarskom glazbom privlači posjetitelje iz cijelog svijeta, ali sadrži i cjelogodišnje atrakcije, kao što su Alte i Neue Pinakothek, galerije prepune umjetničkih djela. Najbolji je način da doživite atmosferu grada tijekom 3,5-satnog pivskog obilaska Münchena s večerom. Putnici će na tom obilasku istražiti popularne lokacije diljem Münchena i uživati u nekoliko degustacija piva u lokalnim pivovarama, kao i uz bavarsku večeru. Zanimljiv, veseo München bogate povijesti privlači posjetitelje da se užive u tradicionalni njemački identitet.

Gdje boraviti: BEYOND by Geisel smještajni je objekt samo za odrasle, a nalazi se ispred gradske vijećnice u Münchenu. Iz luksuzno namještenih soba prostiru se veličanstveni pogledi na grad, uključujući trg Rindermarkt. Ako tražite nešto pogodno za obitelji, lokacija objekta Andaz Munich Schwabinger Tor u četvrti Schwabinger Tor između Olimpijskog stadiona i Engleskog vrta idealan je odabir. Objekt ima bazen i spa te pogled na grad i na Alpe u svim smjerovima.

Singapur, Singapur

Singapur je raskrižje Azije, a posjetiteljima nudi zapanjujući spoj kulturnih tradicija, modernih inovacija i prostranih zelenih prostora. Taj grad-država postupno, ali značajno napreduje u pogledu prava LGBTQ+ zajednice, što upućuje na razvoj koji bi u budućnosti mogao dovesti do još progresivnijih politika. Ljubitelji hrane uživat će u kulinarskoj ponudi Singapura, koja obuhvaća sve od prepunih centara ulične hrane u kojima su dostupni lokalni specijaliteti kao što su rakovice s čilijem do ekskluzivnih objeda u bezbrojnim restoranima s Michelinovim zvjezdicama. Kulturno bogatstvo Singapura može se istražiti i u muzejima, na živopisnim festivalima umjetnosti te u multikulturalnim četvrtima kao što su Little India ili Joo Chiat-Katong, koju je moguće istražiti tijekom pješačkog obilaska baštine Peranakana. Posjetitelji će tijekom obilaska vidjeti obiteljske trgovine i uzdignute kuće koje se nazivaju „pu kar laos" te uživati u tradicionalnom ručku Perankana. Ljubitelji arhitekture ne smiju propustiti legendarni Marina Bay Sands te čarobni park Gardens by the Bay. Vođeni obilazak zaljeva s marinom na mini Segwayu zabavan je način da upijete poglede na grad koji gleda na zaljev.

Gdje boraviti: Shangri-La Singapore savršeni je smještaj za posjetitelje koje zanimaju kupovina i noćni život jer s njegove lokacije u četvrti Orchard Road imate izravan pristup raznoraznim luksuznim trgovinama i živahnim lokalima. Za one koji traže opušteniji smještaj i dojam resorta preporučujemo W Singapore - Sentosa Cove s brojnim bazenima i pogledom na ocean.

Chamonix, Francuska

Chamonix se nalazi u podnožju čuvenog Mont Blanca u srcu francuskih Alpa i privlači sve vrste posjetitelja kao pravi raj za zimske sportove. Zadnjih je godina taj gradić stekao reputaciju i cjelogodišnjeg odredišta, zahvaljujući brojnim prilikama za pješačenje i planinarenje, savršenima za ljubitelje prirode. Bez obzira na to što je posjetitelje privuklo u Chamonix, svi će uživati u pogledima na zadivljujuće planinske vrhove i netaknute glečere. Preporučujemo da posjetite žičaru Aiguille du Midi koja vodi do jednog od najviših i najljepših vidikovaca u Europi. Ako tražite doista jedinstveno iskustvo, posjetite najveći francuski glečer Mer de Glace s glečerologom. Obilazak obuhvaća vožnju zupčanom željeznicom Motenvers i posjet Glacioriumu ili ledenoj špilji!

Gdje boraviti: Sanjate o smještaju u udobnoj alpskoj kućici? San ćete ostvariti u smještajnom objektu Mazot du Mont-Blanc, manje od 6,5 km od željezničke postaje za Mer de Glace. Objekt ima terasu, pogled na planine i izravan pristup skijalištu. Big Sky Hotel smješten je u alpskom vrtu u podnožju glečera Bossons, a sadržaj obuhvaća grijani unutarnji bazen i hidromasažnu kadu. Posjetitelji javnim shuttle prijevozom mogu doći do centra Chamonixa.