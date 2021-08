Influencerska bitka za cjepiva

Utrka za pronalaženje cjepiva protiv covida prešla je u neke čudne, influercenske vode kojima jednostavno nije mjesto.

Naime, misteriozna marketinška agencija tajno je nudila novac zvijezdama s društvenih mreža kako bi širili dezinformacije o cjepivima protiv koronavirusa. Njihov naum je propao jer su influenceri javno progovorili o pokušaju regrutacije za tu svrhu, piše BBC.

"Sve je počelo e-mailom", kaže njemačka YouTube zvijezda i novinar Mirko Drotschmann. On uglavnom ignorira one koji ga mole za reklamiranje njihovih proizvoda na njegovom kanalu koji broji čak 1,5 milijuna korisnika. No, ponuda koju je dobio u svibnju bila je drugačija od drugih.

Naime, marketinška agencija Fazze mu je ponudila novac za promociju, kako su tada rekli, tajnih informacija da je stopa smrtnosti među ljudima koji su primili Pfizerovo cjepivo gotovo tri puta veća nego kod oni koji su se cijepili AstraZenecom. Te su informacije bile netočne. Mirko je shvatio da se od njega traži širenje dezinformacija koje bi ulile još veće nepovjerenje među građane. "Bio sam šokiran, ali i znatiželjan", rekao je.

Nije jedini

U Francuskoj je YouTuber Léo Grasset dobio sličnu ponudu. Njemu je agencija Fazze ponudila 2000 eura, a tvrdili su da rade za anonimnog klijenta.I Miro i Grasset pravili su se da ih ponuda zanima kako bi otkrili više pa su dobili detaljne instrukcije što točno trebaju reći u svojim filmićima koje gledaju milijuni ljudi. Morali su se praviti da spontano iznose te podatke, odnosno da ne spominju kako je riječ o sponzoriranom sadržaju.

Javno progovorili o svemu

Agencija Fazze je tražila od zvijezda društvenih mreža da podijele priču iz uglednih francuskih novina Le Monde o curenju informacija iz Europske agencije za lijekove. U toj priči se nisu spominjali podaci o smrtnosti od cjepiva. Također, Fazze je influencerima poslao i listu linkova s podacima i člancima prepunim dezinformacija o štetnosti Pfizera - te su linkove također morali "shareati". Linkovi su ubrzo nestali s interneta.

Osim Lea i Mirka, još je najmanje četiri influencera iz Francuske i Njemačke javno progovorilo o tome što je radila agencija Fazze koja je dio digitalno marketinške kompanije AdNow registrirane i u Rusiji i u Velikoj Britaniji.