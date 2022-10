Industrijski dizajn u HONORu

Yuan Ze, HONOR-ov voditelj industrijskog dizajna, ima 18 godina iskustva u dizajnu mobilnih telefona i odgovoran je za niz serija pametnih telefona u HONOR-u, uključujući premium seriju HONOR Magic i cijelu seriju HONOR N, te mnoge druge pametne uređaje.

U razgovoru smo saznali odakle Yuan Ze i njegov tim crpe inspiraciju za dizajn, te koliki utjecaj korisnici imaju na konačan oblik novog pametnog uređaja.

Koji proces slijedite u dizajnu HONOR pametnog telefona, i koliko traje?

Dizajn je dio procesa integriranog dizajna proizvoda i ovisi o tome koju kategoriju pametnog telefona dizajniramo. Ako, primjerice, dizajniramo premium model, za implementaciju će nam trebati najmanje pola godine - od inicijalnih sastanaka do idejnog rješenja. Nakon interno prikupljenih povratnih informacija, napravimo još tri do četiri verzije modela - to su kozmetički popravci kojima dorađujemo svaki detalj. Dakle, flagship uređaj dizajniramo šest mjeseci, dok nam za uređaj srednje klase treba četiri do pet mjeseci.

U svom radu slijedimo standardne smjernice procesa dizajna, kao i ostali dizajneri u našoj industriji. Prvo proučimo ciljnu skupinu, razmotrimo proračun, a zatim kreiramo četiri ili pet različitih koncepata prema kojima razvijamo seriju modela, utvrđujemo sve detalje, te ih potom prezentiramo čelnicima poduzeća.

Gdje crpite inspiraciju za dizajn HONOR pametnih telefona?

Ovo pitanje je jednostavno, ali s druge strane složeno. Najvažniji čimbenik su ljudi koji koriste različite kategorije pametnih telefona, u različitim cjenovnim razredima. Naš je posao saznati što žele i što im se sviđa na temelju njihovih života.

Ako, na primjer, dizajniramo model iz serije Magic - koji je premium - fokusiramo se na korisnike koji pripadaju toj ciljnoj skupini i pokušavamo shvatiti kakav im se dizajn sviđa, kakav auto voze, koje robne i modne marke nose, koji je njihov stil... Proučavamo koju boju vole, a zatim napravimo tzv. mood board - kolaž fotografija, videa, možda i reklama, stvari koje su im bitne - te ih povežemo u smislenu priču. Kada smo kreirali sklopivi pametni telefon HONOR Magic V, utvrdili smo da ljudi u ovoj kategoriji skupih premium pametnih telefona jako vole vrhunske proizvode, pa smo ga dizajnirali u desetak boja, uključujući zagasito narančastu. Kad smo im pokazali opcije boja, pokazalo se da je većina istaknula tu posebnu zagasito narančastu boju. Ta nijansa narančaste stvarno je nešto posebno i premium.

Eto, na taj nas način ljudi inspiriraju. Uvijek smo u potrazi za proizvodima koji se ljudima sviđaju - od automobila, odjeće, parfema... a uz pomoć korisnika prikupljamo još više dizajnerskih ideja i kreativne inspiracije.

Tko sačinjava vaše fokus grupe?

Za sada su u grupe uključeni samo stanovnici Kine, ali istraživanja u fokus grupama planiramo i drugdje u svijetu - želimo uključiti i obične korisnike i stručno osoblje, te naše partnere koji rade kao mobilni operateri. Dobivamo ideje i uvide od ljudi s različitih lokacija. Zanimaju nas povratne informacije i prijedlozi ljudi iz cijelog svijeta o tome zašto im se sviđa naš dizajn. U Kini imamo fokus grupe u velikim gradovima poput Šangaja, ali i u manjim gradovima, jer su njihovi odgovori često drugačiji.

Pametni telefon HONOR 50, koji ste predstavili prošle godine, postao je poznat po vrhunskoj konstrukciji i dizajnu kamere s dva prstena. Sada ste na međunarodna tržišta lansirali HONOR 70. Recite nam nešto više o dizajnu ovog telefona, te odakle inspiracija za HONOR N seriju?

Najvažnija inspiracija za ograničenu seriju N je „ljepota". Željeli smo da oblik bude lijep, a proizvod lagan. Kada držite uređaj u ruci, osjećate da se razlikuje od uređaja konkurenata. HONOR 70 je premium telefon srednje klase. Dok smo razmišljali za koji tip korisnika radimo ovu seriju, shvatili smo da su to ljudi koji si ne mogu priuštiti jako skup uređaj, ali ipak žele imati vrlo lijep proizvod koji će izraziti njihov jedinstven stil i odabrani ukus.

Lijep dizajn ne bi trebao biti jako skup, ali kada pogledate proizvod, trebao bi vas podsjećati na nešto veličanstveno. To smo učinili ovom serijom, jer je to kolekcija koja se obraća uglavnom mladima. Proizvod namijenjen njima mora biti moderan, sofisticiran i nenametljiv. Recimo, mladi vole vrhunske parfeme, ali ne preskupe, no ambalaža mora biti elegantna. Od toga smo polazili u dizajnu uređaja HONOR 70. Zato smo odabrali svjetlucave boje telefona koje vlasnika odmah podsjećaju na iskustvo nečeg modernog i vrhunskog.

HONOR 70 nema IP certifikat (razina zaštite od prodora prašine ili vode u uređaj). Što to znači za dizajn ovog pametnog telefona?

Htjeli smo da ovaj uređaj bude vrlo tanak i lagan. Ponekad je dizajn umjetnost kompromisa, osobito kod uređaja srednje klase. Kada smo pitali naše korisnike što im je važnije - ljepota, lagan proizvod i moderan dizajn, ili vodootpornost uređaja - odabrali su ljepotu! Oni znaju da je zaštita telefona od prodora vode važna, ali nije neophodna u njihovim životima. Otpornost na vodu može doprinijeti debljini telefona, ali ovoj skupini korisnika važniji je tanak, dobro dizajniran proizvod. Korisnici razumiju da njihov uređaj nije među najskupljima pa njime rukuju pažljivo.

Koliko su važni materijali koje koristite u izradi pametnih telefona? Primjerice, prvi ste upotrijebili stakleni dizajn uređaja HONOR 10 čija je pozadina od 15-slojnog stakla.

Jedan od najvažnijih elemenata dizajna svakako su materijali, posebno kod serije HONOR N i naših ostalih premium uređaja. Različiti materijali donose različite vizualne efekte. Staklo nam, primjerice, nudi cijeli niz različitih refleksija. Različiti materijali također mogu utjecati na oblik dizajna. Ako želimo da staklo na uređaju svijetli, moramo znati za što još staklo možemo koristiti. Sva ta ograničenja materijala moramo razmotriti unaprijed, a tek onda razmisliti koji su vidljivi efekti ovoga materijala na samom uređaju.

Koji materijal vam se najviše sviđa?

Kao korisnik pametnog telefona, volim pravu kožu - ali je jako skupa. Volim i jače materijale poput titana, ali kao glavni dizajner u HONOR Design Centru, znam da moramo uzeti u obzir i cijenu za određene serije uređaja. Za premium linije pametnih telefona (serije N i Magic) koristimo pravo staklo, tako da je i cjenovno prihvatljivo našim korisnicima.

