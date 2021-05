Imunitet ima veze s viškom soli

Imunitet, vjerovali ili ne, ima puno veze s količinom soli koju konzumirate, pa stoga treba biti poprilično oprezan.

Novoobjavljena studija u časopisu Circulation nastojala je produbiti razumijevanje koje su znanstvenici stekli istraživanjem iz 2015. godine. U toj prethodnoj studiji istraživački je tim otkrio da povišene količine natrija u krvi utječu na to kako se određena vrsta bijelih krvnih stanica priprema za reakciju kad osjeti nezdravu stanicu.

No, čak i na kraju te studije, kaže dr. Sabrina Geisberger s Berlinskog instituta za biologiju medicinskih sustava (BIMSB), znanstvenici "još uvijek nisu znali što se događa u stanicama".

Tako je za novo istraživanje Geisbergerin tim ispitivao "metabolizam imunoloških stanica koje su bile izložene visokim koncentracijama soli", navodi se u priopćenju. Ovog puta saznali su više o tome kako sol utječe na imunitet: "Ona remeti dišni lanac, zbog čega stanice proizvode manje ATP-a i troše manje kisika", objašnjava Geisberger.

ATP ili adenozin trifosfat, u izdanju je definiran kao "univerzalno gorivo koje pokreće sve stanice", pružajući energiju za snagu mišića i metaboličku regulaciju - što znači da ako visoka razina natrija u tijelu uzrokuje nedostatak ATP-a, to utječe na to kako te bijele krvne stanice sazrijevaju, kao i koliko učinkovito mogu funkcionirati one bijele krvne stanice, koje su u velikoj mjeri odgovorne za imunološki odgovor tijela, prenosi Eat This.

Dakle, koliko je soli sigurno jesti svaki dan? Prema ovoj studiji: "Nutricionisti preporučuju odraslima da ograniče dnevni unos na najviše pet ili šest grama. Izračun uključuje sol koja je skrivena u prerađenoj hrani."