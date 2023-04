Ima li vaš partner uopće emocionalnu inteligenciju?!

Što je zapravo emocionalna inteligencija? Ukratko, to je kada netko ima visoku razinu emocionalne inteligencije sposoban je prilagoditi se, učinkovito komunicirati i lako rješavati sukobe, da ne duljimo previše.

Naravno, dobro je znati kakav je to čovjek, pa evo šest znakova koji sugeriraju da vašem partneru možda nedostaje emocionalne inteligencije.

Ne pridaje značaj vašim osjećajima - kada s partnerom kažete da ste uznemireni, kako on reagira? Prihvaća li vaše osjećaje, odaje li vam dojam kao da vas sluša i shvaća? Ili to odbija prihvatiti i minimizira vaša iskustva? Ako nikada ne čujete od partnera fraze poput "mogu zamisliti kako je to frustrirajuće", "to mora da je bilo jako uznemirujuće" ili "razumijem te", to može ukazivati da se bori s empatijom zbog manjka emocionalne inteligencije.

Ne zna saslušati osobu - ako se vaš partner neprestano čini rastresenim dok razgovarate ili vas prekida dok govorite, to također može biti znak niske emocionalne inteligencije. "To pokazuje nedostatak empatije i poštovanja prema osjećajima i mišljenjima drugih ljudi", tvrdi, kaže psihoterapeutkinja Lawless. Također je uobičajeno da ljudi s niskom emocionalnom inteligencijom dominiraju razgovorima, što opet signalizira nedostatak samosvijesti i empatije.

Pokušava "riješiti" vaše probleme i kad to ne želite - recimo da se vratite kući nakon užasnog dana na poslu i svom partneru se požalite na kolegu. Osobe s niskom emocionalnom inteligencijom odmah iznose savjete "kako to popraviti" umjesto da zauzmu empatični stav poput: "To zvuči grozno, jako mi je žao". Upamtite, međutim, da to ne znači da vas ne vole ili ne žele podržati. "Obično žele odmah riješiti problem i ne fokusirati se na emocije", upozorava psihoterapeut Miller.

Ponekad djeluje bezosjećajno - izgovara li vaš partner povremeno loše tempirane ili nepristojne šale i komentare, a onda izgleda zbunjeno kada su ljudi uvrijeđeni? To bi moglo biti zato što ima poteškoća s razumijevanjem tuđih emocija pa mu je teško ponašati se u skladu s okruženjem, prilikom i emocionalnim tonom neke situacije.

Teško se kontrolira - značajan dio odrastanja uključuje učenje "samosmirivanja", odnosno upravljanja vlastitim negativnim emocijama. Ako vam se čini da i najmanje stvari mogu potaknuti vašeg partnera na nekontrolirane emocionalne ispade, to bi mogao biti znak da ima nisku emocionalnu inteligenciju. Kao rezultat toga, mogli biste primijetiti da osoba reagira poput malog djeteta kad stvari ne idu kako želi, umjesto da izrazi svoje osjećaje zdravo i zrelo.

Uvijek prebacuje krivnju - partner s niskom emocionalnom inteligencijom može imati problema s preuzimanjem odgovornosti za svoje postupke. Odbijanje priznavanja svoje odgovornosti može biti posljedica nesposobnosti upravljanja i procesuiranja osjećaja krivnje i srama.

Eto, sad možete procijeniti partnera i pokušati neke stvari promijeniti na bolje... sretno!!