Ima li maternica doista supermoći?

Žensko tijelo složen je labirint organa, hormona, kostiju i još mnogo toga. Brojne fluktuacije nekad otežavaju razumijevanje svega što se u njemu događa, posebno kada je u pitanju reproduktivno zdravlje. Maternica, središnji organ ženske reproduktivne anatomije, dugo je bila obavijena misterijom i fascinacijom. Od drevne mitologije do modernih medicinskih čuda, maternica se često opisuje kao organ koji posjeduje supermoći kao što je osjećanje čokolade kilometrima daleko, posjedovanje intuicije ili drugih naizgled čarobnih sposobnosti? Pridružite se brendu Intimina dok istražuje znanost i nagađanja iza ovih intrigantnih tvrdnji.

Prava supermoć - menstruacija

Možda se menstruacija ne čini kao supermoć ili nešto što će vas jako usrećiti, ali svejedno je vrlo korisna i zanimljiva pojava. Ovaj proces, koji se često smatra samo mjesečnom neugodnošću, zapravo je dokaz regenerativne moći i biološke preciznosti maternice. Tijekom menstruacije, sluznica maternice se ljušti u reproduktivne svrhe. Drugim riječima, tijelo se priprema za moguću trudnoću. Prosječni menstrualni ciklus traje 28 dana, ali može trajati od 21 do 35 dana.

Sposobnost tkiva da se regenerira svaki mjesec bez ostavljanja trajnih ožiljaka ili oštećenja jedinstvena je i nevjerojatna. To dokazuje da je maternica otporan i prilagodljiv organ sposoban za složeno samoobnavljanje, koje je ključno je za reproduktivno i opće zdravlje jer odražava sposobnost tijela za ozdravljenje i obnovu.

MIT - Menstrualna krv može izliječiti zdravstvena stanja

Teško je povjerovati, ali neki su ljudi u prošlosti vjerovali da menstrualna krv može izliječiti zdravstvene probleme poput glavobolje, gihta, hemoroida, bradavica i madeža. U doba čarobnjaštva i demona, menstrualna krv se koristila za borbu protiv demona te za izvođenje ljubavnih čari. Ono što su neki najviše cijenili bila je zapravo prva krv djevica, za koju se vjerovalo da liječi kugu. U srednjem vijeku neki su ljudi vjerovali da je menstruacija uzrok crvene kose. Drugim riječima, vjerovali su da će žena, ako ima seksualne odnose tijekom menstruacije, začeti dijete s crvenom kosom.

MIT - Žene tijekom menstruacije su u većoj opasnosti od napada medvjeda i morskih pasa

Čini se kako ne možete ići na kampiranje tijekom menstruacije bez osjećaja da će vas napasti medvjed, ili odjednom čujete poznatu melodiju iz filma ''Ralje'' dok se približavate moru ili oceanu. Oba su mita toliko česta da su čak provedena istraživanja kako bi se utvrdilo jesu li istiniti. Rezultat je da ni jedan od tih mitova nije istinit. Medvjedi i morski psi nisu osjetljivi na menstrualnu krv i mirise. To ne znači da preporučujemo boravak divljini u malom šatoru gdje postoji opasnost od medvjeda. Ako idete plivati ​​ili roniti, isprobajte menstrualnu čašicu za potpunu i dugotrajnu zaštitu.

ČINJENICA i MIT - Vaša osjetila mogu postati pojačana tijekom ovulacije

Tijekom ovulacije možete imati jači osjet vida, mirisa, dodira i okusa nego inače. Istraživanja su otkrila da bi to mogla biti posljedica promjena u volumenu i debljini sive tvari mozga.

Kako bi bilo kada biste mogli ''osjetiti'' blizinu čokolade? Iako je ova ideja zanimljiva, nema znanstvenu osnovu. Koncept vjerojatno proizlazi iz kombinacije kulturnih stereotipa o ljubavi žena prema čokoladi i stvarnih, ali složenih hormonalnih promjena koje utječu na želju za čokoladom. Ova žudnja ima više veze sa sustavom nagrađivanja mozga i energetskim potrebama tijela nego s bilo kojom "supermoći" maternice. Dakle, dok sama maternica neće ''osjetiti'' miris čokolade, hormonalne promjene koje regulira sigurno mogu dovesti do povećane žudnje za čokoladom.

MIT - Dodirnete li cvjetove tijekom menstruacije, oni će uvenuti!

U 20-ima prošlog stoljeća, bečki doktor Bela Schick stvorio je teoriju kako menstrualna krv i njezini sastojci imaju toksični učinak na ljudsko tijelo (i šire). Sve je počelo kada je dr. Schick dobio buket cvijeća i zamolio medicinsku sestru da ga stavi u vazu. Nakon što je medicinska sestra odbila, liječnik ju je upitao zašto. Objasnila je da ima menstruaciju i da će cvijeće uvenuti ako ga dotakne. Dr. Schick je proveo eksperiment u kojem je sam stavio polovicu cvijeća u vazu i zamolio medicinsku sestru koja je imala menstruaciju da drugu polovicu stavi u drugu vazu. Ubrzo je cvijeće koje je doktor stavio u vazu procvjetalo, dok je cvijeće koje je medicinska sestra stavila u vazu uvenulo. Sve je ovo početak mizogine i neistinite priče o menotoksinu, odnosno menstrualnom otrovu. Berite i dirajte cvijeće bez brige!

ČINJENICA! - Prava supermoć: stvaranje ljudskog bića!

Ne znamo odakle početi sa zadivljujućom sposobnošću maternice da stvori ljudsko biće. Ako to nije supermoć, ne znamo što je. Kako točno beba počinje rasti? Začeće počinje kada se spermatozoidi susretnu s jajnom stanicom, bilo da se radi o seksu, intrauterinoj oplodnji (IUI) ili oplodnji in vitro (IVF). Dok oplođeno jajašce putuje kroz jajovode, stanica se počinje dijeliti i dijeliti. Nakon otprilike tjedan dana, ova nakupina stanica, sada nazvana blastocista, stigla je u maternicu. Ovo je nešto drugačije za one koji se podvrgavaju IVF-u. Blastocista se zatim pričvrsti za stijenku maternice, koja se zatim razvija u bebu (ili bebe) i posteljicu. Nekoliko mjeseci kasnije, imate bebu u rukama! Čudesno u svakom pogledu.

ČINJENICA - Intuitivni osjećaj maternice

"Osjetila sam to u maternici". Često se smatra da maternica ima neku vrstu "intuicije", posebno u kontekstu majčinstva. Iako to nije supermoć, ovaj intuitivni osjećaj ukorijenjen je u dubokoj povezanosti koju mnoge žene osjećaju tijekom trudnoće i majčinstva, budući da međuigra hormona, fizičkih promjena i emocionalnih veza povećava svjesnost i osjetljivost.

Znanstvena istraživanja podupiru ideju da hormonalne promjene tijekom trudnoće i nakon poroda mogu poboljšati osjetilnu percepciju i emocionalnu osjetljivost žene. Na primjer, povećane razine oksitocina (koji se ponekad naziva i "hormon ljubavi") mogu poboljšati povezanost i interakciju, čineći mlade majke posebno usklađenima s potrebama i signalima svojih beba.

Iako maternica možda nema magične sposobnosti otkrivanja čokolade ili liječenja zdravstvenih problema, ona je moćan organ s izvanrednim biološkim funkcijama. Njezin utjecaj na hormone, reprodukciju i cjelokupno zdravlje naglašava nevjerojatnu složenost i snagu ženskog tijela. U slavljenju maternice prepoznajemo mitove koji nas zabavljaju i znanstvene istine koje izazivaju strahopoštovanje. Stvaranje ljudskog bića, sa svim svojim složenostima i čudima, predstavlja krajnje svjedočanstvo izvanrednih sposobnosti maternice.