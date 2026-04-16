Ilica postaje plesna pozornica

U nedjelju, 26. travnja 2026., zagrebačka Ilica i Britanski trg postaju prostor susreta, pokreta i zajedničkog stvaranja kroz Akciju - festival Q'ART: CONNECT IN DANCE, koji se održava u suradnji s Plesnim centrom TALA i Udrugom plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH).

Povodom Međunarodnog dana plesa, grad se ne pretvara samo u pozornicu već u živi prostor odnosa, gdje umjetnost izlazi iz svojih okvira i postaje dio svakodnevice. Kroz više od šest plesnih zona, tijekom cijelog dana izmjenjuju se različiti plesni izrazi, od suvremenog plesa i breakdancea do folklora, tanga, salse, afričkog i irskog plesa.

Ono što ovaj susret čini posebnim nije samo raznolikost programa, već činjenica da publika nije promatrač već sudionik. Kroz participativne formate, radionice i otvorene izvedbe, građani postaju dio procesa, dio ritma, dio grada koji se događa.

Ples kao praksa susreta

Program započinje s predstavom za djecu POLYGON Plesnog centra TALA u 10:00 na lokaciji park Dalmatinska Ilica, nakon čega slijede susreti mladih plesnih škola i ansambala koji kroz različite stilove stvaraju dijalog pokreta.

Na adresi Ilica 49 (OKZ) program otvara folklorni nastup Udruge invalida rada Zagreba, za koju se i ove godine, kroz inicijativu PINK, prikupljaju sredstva za njihov rad. Akcija-festival Q'ART ovu fundraising akciju provodi drugu godinu zaredom, pružajući podršku socijalno i društveno najosjetljivijim skupinama.

Program se nastavlja energičnim BREAK JAM-om dječje i omladinske breakdance scene, a zatim i otvorenom tango radionicom koja poziva građane na uključivanje i zajedničko iskustvo pokreta.

Na križanju Kačićeve i Ilice, BACK TO SOFA JAMMINGS u 13:00 sati donosi participativnu improvizacijsku izvedbu, prostor u kojem granica između izvođača i publike nestaje.

Britanski trg postaje mjesto međunarodnog plesnog susreta kroz radionice kubanske salse i venecuelanskog plesa, dok se na drugim lokacijama izmjenjuju irski ples, afričke plesne radionice i programi posvećeni osnaživanju kroz pokret.

Grad koji pulsira kroz umjetnost

Uz plesni segment, Q'ART CONNECT IN DANCE širi se i na druge umjetničke forme:

ART POINT (Ilica 83-85, 09:00 - 16:00) donosi izložbe studenata Akademije likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Glazbeni program uključuje nastupe Lovro Mirth kvarteta, Joe Pandur Quarteta i DJ setove na više lokacija

Modna revija (12:00, Britanski trg) okuplja ULUPUH i dizajnerski brend La Bestia

Dječji program (10:00 - 15:30) nudi likovne radionice i društvene igre kao prostor igre i stvaranja

Akcija-festival Q'ART ovdje ne djeluje kao događaj, nego kao proces u kojem se grad ponovno uči biti mjesto susreta mjesto gdje umjetnost nije sadržaj, nego odnos, a javni prostor nije prolaz, nego iskustvo.

Q'ART CONNECT IN DANCE još jednom potvrđuje da grad nije kulisa nego živi organizam koji nastaje kroz prisutnost, sudjelovanje i zajedničko stvaranje.

Akcija-festival Q'ART održava se devetu godinu za redom zahvaljujući podršci izlagača i mikro donatora projekta, kao i podršci Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba te sponzora Zagrebački holding i JANAF.