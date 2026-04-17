Mreža žena radi dobar posao

Jučer je službeno pokrenut dvomjesečni mentorski program usmjeren na osnaživanje žena migrantica i njihovo povezivanje s lokalnim poslovnim ženama. Program su pokrenuli Centar za kulturu dijaloga i Međunarodna mreža poslovnih žena uz potporu Grada Zagreba.

Program okuplja više od 20 sudionica koje su se povezale u mentorski parove s ciljem razvoja poslovnih vještina, jačanja profesionalnog samopouzdanja i lakšeg uključivanja na hrvatsko tržište rada.

Program se provodi u Zagrebu, a uključuje žene s odobrenom međunarodnom zaštitom, migrantice s radnim dozvolama te predstavnice romske zajednice. S druge strane, u ulozi mentorica sudjeluju iskusne poslovne žene iz Međunarodne mreže poslovnih žena, koje svojim znanjem i iskustvom pružaju podršku u profesionalnom razvoju sudionica.

Kroz naredna dva mjeseca, sudionice će imati priliku sudjelovati u strukturiranom mentorskom procesu koji uključuje obvezna zajednička događanja, kao i individualne susrete mentorskih parova. Fokus programa je na razvoju konkretnih poslovnih kompetencija, upoznavanju s praksama hrvatskog tržišta rada te stvaranju dugoročnih profesionalnih kontakata.

Program je namijenjen ženama koje su trenutno nezaposlene, onima koje žele promijeniti posao, ali i onima koje žele dodatno unaprijediti svoje vještine i profesionalni smjer.

Završni događaj programa održat će se 17. lipnja 2026. u 18 sati, u formi završne konferencije na kojoj će sudionice predstaviti svoja iskustva, naučene lekcije i daljnje profesionalne planove.

Ovaj mentorski program predstavlja važan korak prema stvaranju inkluzivnijeg društva i tržišta rada, u kojem žene, bez obzira na svoje porijeklo, imaju priliku razvijati svoje potencijale i ostvariti profesionalne ciljeve.

Za dodatne informacije o programu, zainteresirani se mogu obratiti organizatorima.

__________________________________________________________________________

O Međunarodnoj mreži poslovnih žena

Međunarodna mreža poslovnih žena je organizacija osnovana 2017. godine s ciljem povezivanja, edukacije i osnaživanja žena u poslovnom i profesionalnom razvoju. Kroz konferencije, edukacije, mentoring programe i projekte, Mreža aktivno doprinosi jačanju ženskog liderstva i međusobne podrške.