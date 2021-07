Igor Geržina predstavio novi singl i spot

Emotivnu soul baladu "One Slow Sunday" obilježava besprijekorna Geržinina instrumentalna izvedba s prizvukom gospela, a nastala je doslovno jedne mirne, spore nedjelje, u jednom dahu.

Dominantna melodija na saksofonu uz decentnu pratnju odličnih glazbenika, dugogodišnjih Geržininih suradnika Jurice Leikauffa na klavijaturama i Henry Radanovića na basu i gitari, jednostavnim i prozračnim aranžmanom dočarava atmosferu mira, ali i snažnih emocija.

Singl prati i topla video priča kroz spot koji je snimljen u intimnoj atmosferi Rancha Tobiano, smještenog u prirodi daleko od gradske vreve, a koji je savršeno upotpunio dojam kojeg ostavlja glazba.

"Bio je to zaista poseban doživljaj... Uživali smo u odličnom ambijentu, prekrasnoj prirodi i opuštenoj atmosferi, a spot smo snimili u jedno nedjeljno popodne. U stvari vrlo prigodno - One Slow Sunday on Ranch Tobiano", rekao je Geržina i dodao: "Oduševili su me prekrasni konji i stvarno sam uživao. Nagovarali su me i da uzjašem konja, ali tu sam ulogu ipak prepustio Marini Benčić, članici kluba, kojoj ovim putem zahvaljujem."

Režiju spota potpisuju Anita Nadj i Mladen Popović koji su inspiraciju pronašli na atraktivnom western ranču u srcu Zagorja: "Drago nam je što nas je Igor odabrao za snimanje ovog glazbenog videa, uživali smo radeći s njim i ostatkom ekipe. Vrijeme, ljudi, životinje, priroda, sve se poklopilo i poslužilo kao dodatna inspiracija i motivacija. Nadamo se da smo dio toga uspjeli pretočiti u ovaj uradak."

"Ovo mi je jedno od dražih snimanja! Kada se na jednom mjestu dogodi toliko pozitivne energije, okupi odličan tim ljudi i spoji s prekrasnom lokacijom, rezultati jednostavno ne mogu izostati. Iskreno vjerujem da imamo sjajnu video priču koja prati singl 'One Slow Sunday'", zaključio je Geržina.

Igor Geržina iza sebe ima šest studijskih albuma i višestruki je dobitnik nagrada Porin i Status, a poznat je i po svojim dugogodišnjim suradnjama s najpoznatijim imenima hrvatske glazbene scene te atraktivnim nastupima.

Novi instrumentalni singl predstavit će i na svjetskoj smooth jazz sceni, gdje se njegova autorska glazba posljednjih 10 godina emitira na radio postajama na četiri kontinenta.