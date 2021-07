Hoomstock 2021. ide!

Tik-tak sat otkucava! Nešto više od deset dana dijeli nas do 15. izdanja Hoomstock-a koji će se održati u subotu, 24.7.2021. na dobro znanoj lokaciji igrališta Osnovne škole Viktora Kovačića u Humu na Sutli, a i ove godine okupiti će široku lepezu izvođača alternativne glazbene scene! Jedan, ali vrijedan dan u ovo "ludo" doba donosi nam veselje i izvrsne izvođače pa krenimo redom!

Gustafi su glazbeni sastav koji ne treba puno predstavljati, a i od prije je poznat humskoj publici! Nastali davne 1980. godine, iza sebe imaju deset albuma i preko 2.500 nastupa. U početku eksperimentalni punk rock kasnije zamjenjuju utjecaji istarske etno glazbe, kao i ostale svjetske etno scene, iz čega se stvorio osebujan zvuk Gustafa, po kojem su i sada poznati. Mješavinom svega što su slušali i čuli (od bluesa, countryja, texmexa, cajuna, keltske glazbe, balkanske tradicionalne glazbe, ruskih i ukrajinskih veselica sve do ortodoksne istarske kante), stvorili su jedan zarazan sublimat koji osvaja ljude gdje god dođu, od Portugala, Španjolske, Švicarske, do Izraela i Brazila. Puni ritma, emocija i pozitive, stvorili su prijatelje i ljubitelje svugdje.

Svojevrsna legenda undergrounda, Bore Balboa, novim singlom Mamadou osvojio je sve, pa i nas! Za one koji se do sada nisu susreli s ovim imenom, radi se o šibenskom reperu koji je do nedavno uživao veliki ugled u užim krugovima, ali svojim drugim studijskim albumom „Mercedes City" potvrdio je svoje mjesto na sceni! Glavna urednica portala Sound Report, dr. sc. Maja Trstenjak napisala je o njemu: „Fina ugođenost, inteligencija i talent; savršena doza humora, sarkazma i modernog hip hop zvuka - ono što mnogi žele, a nikako ne mogu postići. To je Bore Balboa." Dovoljno da dođeš i uvjeriš se sam!



One Dread je bend iz Zagreba koji svoj fokus stavlja na roots-rock-reggae-dancehall-ska-dub hitove. Čine ga Tena i Nika Starčević i Tea Anzulović, odnosno TNT vokalna sekcija, dok moćnu melodijsku i ritam sekciju drže Bad Boysi, glazbeni sastav kojeg čine Borna Ivezić na basu, Matej Smiljanić na bubnjevima, Ivan Perković na klavijaturama i Goran Egić na gitari. Vrhunska live atrakcija koju vrijedi poslušati i pogledati više puta!

Za vrhunsku glazbenu podlogu i „na mainu" i u parku pobrinuti će se DJ Jogurt koji podržava Hoomstock dugi niz godina, a jedno od njegovih boravišta je Art Park u Zagrebu. Veliki ljubitelj glazbe i tattoo-a provest će vas kroz najveće plesne hitove, a na vama je da ponesete cipele za ples!

Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio po cijeni od pristupačnih 50 kuna, a pronađi ih na linku ispod.

Ulaznice: https://www.entrio.hr/event/hoomstock-2021-9558

Zbog kontrole posjetitelja i mjerenja temperature na ulazu molimo vas da dođete na vrijeme!

Vidimo se u subotu, 24.07.2021. jer bi dvije godine bez Hoomstock-a bilo previše!