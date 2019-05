Igor Geržina posvetio skladbu najboljoj prijateljici Duški

Naš najpoznatiji saksofonist Igor Geržina objavio je live videospot za skladbu „The Moment She Walked In" s Porinom nagrađenog albuma za najbolji instrumentalni album „Bucket List".

Video je sniman na koncertu u Jazz & Cabaret klubu Kontesa koji se održao u travnju ove godine, a skladba je posvećena ni više ni manje nego francuskoj buldogici imena Duška.

„The Moment She Walked In" vedra je skladba razigranog duha koju je Geržina bez imalo razmišljanja odlučio posvetiti svojem kućnom ljubimcu. Da se radi o posebnom psu svjedoči činjenica da Duška ima svoj Instagram profil, prati Igora na snimanja, a čak je imala i glavnu ulogu u spotu za skladbu „Dvorani neba".



„Duška je član naše obitelji i prava je zvijezda. Htio sam joj posvetiti skladbu koja je razigrana i koja svojom melodijom govori mnogo, iako ne sadrži ni jednu riječ. Jer takva je i naša Duška. Čim nas pogleda već sve znamo, a trenutak kada je došla u naše živote bio je stvarno poseban. Upravo tako je nastala The Moment She Walked In", izjavio je Geržina.

Geržina je u Kontesi predstavio svoj novi koncertni program pod imenom „Miris Mediterana". Radi se o autorskom instrumentalnom materijalu u stilu smooth-jazza, funka i soula, proširenom obradama izabranih pjesama mediteranskog ugođaja iz repertoara Olivera, Tedija Spalata i Gibonnija. Osim postojećih, publika je imala priliku čuti i nove skladbe s nadolazećeg autorskog albuma koji je u pripremi.

Igoru su se na pozornici pridružili Jurica Leikauff na klavijaturama, Elvis Penava na gitari, Henry Radanović na basu i Marko Lazarić na bubnjevima, a za video zapis atmosfere zaslužni su: Tvrtko Grgić, Alfred Kolombo, Željko Sekula, Branko Drakulić i Mario Kociper.

Na jesen se spremaju novi materijali, a očekuje se i još poneko iznenađenje od saksofonista koji iza sebe ima šest samostalnih albuma, a čije je ime poznato i izvan granica Hrvatske.