Na INmusic #14 stižu The Black Room, Klinika Denisa Kataneca i Mel Camino

The Black Room, Klinika Denisa Kataneca i Mel Camino nova su tri benda koja stižu na ovogodišnji INmusic festival!

Bend iz Rijeke, The Black Room, osnovan je 2014. godine, a dvije godine kasnije objavili su album prvijenac In This Town Lies a City. Album je pohvalila kritika i publika, a njihov zvuk brojni opisuju kao tamniji prizvuk blues rocka i garage rocka. Novi EP bend je objavio početkom 2018. godine, a istaknuli su kako trenutačno rade na novom materijalu koji bi trebao biti objavljen u lipnju ove godine. Nove pjesme publika će čuti i na INmusic festivalu. Klinika Denisa Kataneca glazbeni je projekt nastao prije dvije godine, a u kratkom razdoblju su osvojili publiku. Njihove pjesme uvijek su emocionalno nabijene i intimne, a zvuk se može opisati kao mješavina noisea, psihodeličnog folka, shoegazea i popa. Početkom ove godine objavili su EP, koji će uživo predstaviti i na jarunskoj pozornici. Mel Camino je velikogoričko/zagrebački pop rock bend koji je svoju glazbenu priču započeo 2006. godine. Dosad su imali preko 100 koncerata, iza sebe imaju četiri studijska albuma, a trenutačno sviraju u postavi: Zlatko Majsec (vokal, kantautor), Vid Križanić (bas), Viktor Grabar (gitara), Tomislav Tonković (gitara) i Zoran Smoljanović (bubanj). Na INmusic festival donose aktualni album Kad? Sad! te presjek cijele karijere.

The Black Room, Klinika Denisa Kataneca i Mel Camino se pridružuju impresivnom line-upu na INmusic festivalu #14 koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Thievery Corporation, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Lysistrata, Super Besse, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Siddhartu, The Ills, Run Sofa, Kandžiju i Gole Žene, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja. Podsjetimo, INmusic festival ove godine je dobio najveće priznanje od svog osnivanja kada ga je institucija glazbenog novinarstva, New Musical Express, proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Ograničeni kontingent jednodnevnih ulaznica u prodaji je putem službenog festivalskog webshopa. Jednodnevne ulaznice po cijeni od 449 kuna (+ troškovi transakcije) za prvi i drugi dan festivala te za treći dan 499 kuna (+ troškovi transakcije) mogu se kupiti isključivo putem službenog INmusicovog webshopa. U prodaji su i trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije), dok trodnevne festivalske ulaznice do petka 24. svibnja možete nabaviti u ograničenom broju u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.