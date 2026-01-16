Idu Hobiti protagonisti su pete epizode Zvučne Službe

U novoj epizodi KSET-ove Zvučne Službe snimljen je zagorski hip-hop duo Idu Hobiti! Peta po redu epizoda Zvučne Službe ujedno je i posljednja u prvoj sezoni sessiona, a za ovu su priliku Hobiti u Limb doveli i trećeg člana koji je izvedbu osnažio bubnjevima.

Idu Hobiti | Zvučna Služba @ Limb

Zagorski hip-hop duo koji čine Easydor i Cobu predstavio je session u kojemu izvodi svoje pjesme u novom ruhu - na bubnjevima im se kao pojačanje pridružio Igor Markić-Nikolac, a scenografiju Limba upotpunili su volonteri KSET-a. Idu Hobiti već neko vrijeme kradu pažnju publici kao nova i zanimljiva pojava na sceni. Svoj stil temelje na semplovima ex-yu dragulja, zaboravljenih pjesama iz 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, duhovitim rimama i sjajnom flowu, a svaki im je nastup uveličan posebnom scenografijom. Idu Hobiti eponimski prvijenac objavili su u jesen 2021. godine, dok su drugo izdanje „Idu Opet" predstavili u prosincu 2024. godine. U veljači su oduševili zagrebačku publiku svojim scenskim nastupom na promociji drugog albuma koja se održala u AKC Attacku u organizaciji KSET-a, a prošle su jeseni imali priliku nastupati i pred rasprodanim klubom kao support ikonama domaćeg hip-hopa TBF-u, kao i na 42. Brucošijadi FER-a.

Idu Hobiti u jedinstvenom prostoru Caffe bara Limb i prijateljskoj atmosferi koju je pripremio KSET izveli su pjesmu „Čudna zika / Hendikep" s prvog albuma, kao i tri pjesme s drugog izdanja: „Bedasta", „Putujem" i „Pozdravi". Session je popraćen i intervjuom u kojemu je dvojac otkrio više detalja o svojoj glazbi i stvaralaštvu.

Nakon što su zbog obnove zgrada FER-a bili primorani iseliti iz kotlovnice, volonteri KSET-a osmislili su i novi koncept projekta koji je realiziran pod nazivom Zvučna Služba. Glazbena i Video sekcija KSET-a udružile su snage kako bi snimili sessione u svježem formatu na različitim gradskim lokacijama: Zagreb je na taj način, uz izvođače, postao jednim od protagonista ovih uradaka, a svaka od snimljenih epizoda otkrit će glazbene izvedbe na zanimljivim i neuobičajenim gradskim lokacijama te ih predstaviti u novom, dosad neviđenom svjetlu. Dokumentarno-kulturnim pristupom nastoje se uhvatiti kadrovi grada Zagreba, ali i izvođača u drugačijem okruženju. Cilj je projekta istražiti umjetničko stvaralaštvo i široj publici putem digitalnih platformi pružiti uvid u kreativni proces te stvoriti prostor za osobne priče izvođača.

Peta epizoda Zvučne Službe snimljena je u suradnji s Caffe Barom Limb.

Sve epizode Zvučne Službe mogu se pogledati na YouTube kanalu Videosekcije KSET-a.