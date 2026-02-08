Čisto da znate, za ove su datume rekli da će biti kraj svijeta

Kraj svijeta ili velika apokaliptična događanja često se spominju u popularnoj kulturi, na društvenim mrežama ili kroz interpretacije proročanstava - ali to su netočne tvrdnje bez stvarne znanstvene podrške. Ipak, neke od najčešće ponavljanih "točnih datuma" za kraj svijeta u 2026. su:

13. studenoga 2026. - formula "kraja svijeta"

Ovaj datum često se pojavljuje na internetu kao apokaliptični "krajnji datum" temeljen na matematičkoj formuli iz 1960-ih koju su izradili istraživači Heinz von Foerster, Patricia M. Mora i Lawrence W. Amiot.

Prema toj formuli, globalna populacija doseći će teorijsku "beskonačnost" 13. studenog 2026., što neki tumače kao kraj svjetskog sustava. Međutim, ovaj model nije predviđao doslovni kraj svijeta, nego je bio matematički eksperiment o eksponencijalnom rastu populacije - a stvarni demografski trendovi se bitno razlikuju od onih u formuli.

31. prosinca 2026. - Asteroid ili duhovni kraj

Na internetu postoji izvor koji navodi da jedna organizacija vjeruje da bi do sudara asteroida sa Zemljom moglo doći upravo na zadnji dan 2026. godine. Ova ideja kruži kao teorija zavjere i nema potvrdu od astronomskih institucija.

Ostale spekulacije i datumi

- 12. kolovoza 2026. - Viralna teorija zavjere tvrdi da će gravitacija "privremeno nestati na sedam sekundi", ali to je kompletna izmišljotina bez znanstvene osnove.

- Razni datumi povezani s proročanstvima (bez konkretnih brojeva) - popularni proroci kao što su Baba Vanga ili interpretacije Nostradamusa često se spominju za 2026., ali bez točnih datuma. Njihove vizije obuhvaćaju događaje poput početka Trećeg svjetskog rata, katastrofa, susreta s izvanzemaljcima ili tehnološkog kaosa, ali bez objektivnog dokaza da se radi o stvarnim proročanstvima.Zašto se takvi datumi pojavljuju?

Takve najave propasti obično dolaze iz nekoliko izvora:

Internet memovi i društvene mreže

U eri TikToka, Reelsa i društvenih mreža, trendovi se brzo šire bez provjere činjenica. Viralni hashtagovi poput #EndOfWorld2026 ili RaptureTok potiču strah, paniku ili humor, ali nemaju stvarnu osnovu.

Tumačenja proročanstava

Proroci iz prošlosti (kao Nostradamus ili Baba Vanga) često su ocrtani kako predviđaju apokaliptične događaje. Međutim, njihovi tekstovi su vrlo nejasni i nemaju jasne datume, pa ih moderni tumači često interpretiraju proizvoljno.

Pokušaji senzacionalizma

Medijski naslovi i senzacije često koriste dramatične izraze kako bi privukli pažnju - ali to ne znači da postoji stvarna, vjerodostojna najava za kraj svijeta.Treba li se bojati?

Stručnjaci i znanstvenici ne potvrđuju ništa od gore navedenog kao stvarnu prijetnju. Postoje stvarni globalni rizici (poput klimatskih promjena, nuklearnih napetosti ili tehnoloških izazova), ali nijedan ozbiljan znanstveni institut ne predviđa kraj svijeta u 2026. godini.

Umjesto toga, većina ovih "točnih datuma" je rezultat pogrešnih interpretacija, glasina i senzacionalističkih trendova.