I kava ima rok trajanja

Koliko vam se puta dogodilo da ste pronašli otvorenu vrećicu kave na dnu nekog ormara ili kad ste ponovno došli na more? Vjerojatno ste bili zadovoljni jer možete odmah skuhati kavu, no trebali bi ipak prvo pogledati je li joj prošao rok trajanja.

Naime, dilo da je riječ o mljevenoj crnoj ili o instant kavi, postoji rok u kojemu biste je trebali potrošiti.

Neotvorena mljevena kava može trajati tri do pet mjeseci ako je čuvate na sobnoj temperaturi. Ako odlučiti čuvati je u zamrzivaču, može trajati i do tri godine. Isti je slučaj i s otvorenim pakiranjem mljevene kave, ako je čuvate na isti način kao i neotvorenu.

Kad je riječ o neotvorenoj kavi u zrnu, rok trajanja joj je od šest do devet mjeseci, a ako je držite u zamrzivaču, i ona može trajati do tri godine. Jednom kad je otvorite, možete je koristiti do šest mjeseci. Ako otvoreno pakiranje čuvate u zamrzivaču, trajat će vam i do tri godine.

>> Obična ili instant kava - mitovi i razlike >>

Najduže može trajati instant kava. Ovisno o ambalaži u koju je pakirana, ona može stajati i do 20 godina bez da promijeni miris i okus. Tajna je u aluminijskom sloju pakiranja koji je čuva od vlage i topline. I otvorena će dugo trajati. Ako je čuvate u zamrzivaču, nemojte se brinuti zbog okusa. Neće se promijeniti.

Kako ćete znati da je kavi istekao rok trajanja?

>> Kakvu vi kavu volite najviše? >>

Promjene na kavi nisu očite kao na nekim drugim namirnicama, ali okus i miris vas neće prevariti. Osjećate li kao da pijete ustajalu kavu, vjerojatno i jest tako