Huawei tech Valentinovo ponuda uređaja

Većini dobro poznata, godišnja glavobolja zbog nedostatka ideja za darivanje povodom Valentinova opet pritišće većinu onih koji bi svojim voljenima htjeli pokloniti nešto korisno i nekonvencionalno. Za razliku od drugih blagdana, pritisak je na dan ljubavi posebno velik jer se darivanje doživljava kao izraz prisnih osjećaja.

Da biste maksimalno iskoristili potencijal darivanja za ovaj dan, možda bi bilo hvalevrijedno svojoj posebnoj osobi pokloniti svestrani, sveobuhvatni tech gadget koji može biti od pomoći i duže vrijeme. Tako i nakon što taj veliki buket cvijeća uvene i čokolada bude pojedena, znate da se iskazana ljubav i briga nastavljaju na opipljivije načine. Srećom, uz posebne ponude brandova poput one iz Huaweija nazvane Fashion for Love, Valentinovo možete proslaviti darivanjem u velikom stilu.

Donosimo tech listu najboljih pametnih gadgeta s kojima nećete pogriješiti ovo Valentinovo!

Pokažite koliko vam je stalo uz praktičan i moderan uređaj za praćenje zdravlja

Uz ljubav, zdravlje je uvijek na prvom mjestu i zato bi pametni sat mogao biti savršen poklon da svojim najdražima date do znanja koliko vam je stalo do njihove dobrobiti. Najnoviji HUAWEI WATCH GT 4 pruža upravo to, kombinirajući paket naprednih zdravstvenih i fitness tehnologija koje pomažu korisnicima da ostanu u skladu s potrebama svog tijela. Sat dolazi u dvije veličine te u čak 6 modela, što ga čini savršenim za parove koji traže fantastičan modni dodatak koji služi i kao funkcionalni pametni sat.

Pokretan najnovijim HUAWEI TruSeenTM 5.5+, HUAWEI WATCH GT 4 je jedan od najnaprednijih uređaja u klasi s algoritmom za praćenje rada srca, osiguravajući točnost i stabilnost tijekom aktivnosti kao što su dinamički treninzi u različitim temperaturnim okruženjima. To također znači da je monitoring zdravlja srca sastavni dio mnogih drugih značajki ovog sata, poput upravljanja spavanjem i stresom, kao i potpuno nove značajke upravljanja kalorijama Stay Fit.

Povrh toga, zdravlje se može cjelovitije pratiti povezivanjem pametnog sata s aplikacijom HUAWEI Health. Osobito za parove koji vole vježbati zajedno - bilo da se radi o odlasku u teretanu, planinarenju ili trčanju maratona - zajedničke aktivnosti pomažu korisnicima da ostanu aktivni i odgovorni za svoje zdravstveno stanje i fitness ciljeve. Duh ljubavi prisutan je i na novim HUAWEI WATCH GT 4 limited edition brojčanicima dostupnim ovog Valentinova! Dva jedinstvena dizajna imaju motive ruže i masline, označavajući ljubav, odanost i posvećenost.

Glazba je ljubav - najbolji pokloni za audiofile

Život može izgubiti smisao bez nekoliko omiljenih stvari - glazbe, plesa, ljubavi i smislenog rada. Zato vaša bolja polovica zaslužuje slušalice s kojima lakše preslušava omiljene pjesme i podcastove, a koje istovremeno omogućuju obavljanje praktičnih poziva bilo kada i gdje god žele. Kako bi stvorio ultimativni audio nosivi uređaj, Huawei je nedavno podigao svoje audio proizvode na višu razinu inovacija. Besprijekorne krivulje dizajna slušalica Huawei FreeBuds 5, zvuk visoke razlučivosti u svim situacijama i načinima korištenja, dugo trajanje baterije te pametno audio povezivanje čine ih savršenim suputnikom posebno za urbane audiofile koji žude za modernim proizvodima koji se lako koriste. Huawei FreeBuds 5 slušalice odlikuju se aerodinamičnim dizajnom koji maksimalno povećava udobnost i estetsku privlačnost. Futuristički dizajn slušalica u obliku kapljice rezultat je desetaka tisuća ergonomskih simulacija i stotina optimizacija, koje osiguravaju da dvostruke C krivulje odgovaraju konturama ušiju.

Dizajn u obliku kapljice pruža veću kontaktnu površinu između slušalica i ušiju, što smanjuje naprezanje i rezultira prozračnim iskustvom nošenja. Držak u obliku luka osigurava ravnomjernu raspodjelu pritiska kada se dodirne slušalica, tako da je interakcija okretna i laka. FreeBuds 5 također ima moćne akustične performanse, zahvaljujući inovativnom zasebnom zvučniku, baterijskom modulu i arhitekturi upravljačke ploče. Budući da svaka komponenta radi neovisno jedna o drugoj, brzina punjenja i audio performanse mogu se slobodno vinuti do novih visina. Kućište za punjenje slušalica impresionira svojim zapanjujućim mat sjajem i teksturiranom površinom koja se otvara i zatvara s nevjerojatnom lakoćom.

Moda i tehnologija - izgledajte dobro, osjećajte se dobro

Svi želimo da se naša posebna osoba osjeća dobro iznutra i izvana. Srećom, moderni pametni sat više nije samo alat za praćenje zdravlja, a ni slušalice nisu samo ograničene na audio značajke. Huawei iznova osmišljava svoje nosive proizvode, šireći se izvan čiste funkcionalnosti i oblikujući ih kao modne dodatke s kojima korisnici mogu nadograditi svoj stila.

HUAWEI WATCH GT 4 inspiriran je tradicionalnim tehnikama izrade satova i napravljen je tako da podsjeća na luksuzne satove svojim vrhunskim materijalima i jedinstvenim načinima boja. HUAWEI FreeBuds 5 dizajnirane su u elegantnom obliku kapljice, naglašenog aerodinamičnog dizajna koji maksimalno povećava udobnost i estetsku privlačnost.

Kako bi službeno najavio pojavu modne tehnologije, Huawei je prošle godine iznio svoju razvojnu direktivu Fashion Forward, naglasivši svoj fokus na dizajn u nosivoj tehnologiji. Brend nastavlja s istraživanjem istog smjera i u proizvodima za Valentinovo , sve pod geslom "Fashion For Love".

Vruće ponude vrhunskih Huawei proizvoda za Valentinovo

