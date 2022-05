Huawei nova 9SE i TikTok

Ako vam je ovaj naslov iskočio u vidnom polju, vjerojatno ste pripadnik generacije Z, zaljubljenik u pametne uređaje, pasionirani influencer u nastanku, kreativni ekstrovert goleme mašte ili jednostavno osoba koja aktivno prati sve značajnije trendove u svijetu tehnologije, aplikacija i stvaranja sadržaja za manje ili veće sljedbe pratitelja. Kako god da se sami definirali - nije važno, kliknuli ste na dobar link. Kroz ovaj brzi tutorial saznajte zašto je uparivanje ovih visokotehnoloških divova, Huaweija i TikToka, dobitna kombinacija za vaš brzi rast popularnosti. Pa krenimo, put do uspješne influencer karijere nije lak.

TikTok video može se činiti jednostavnim, ali zapravo ima puno pokretnih elemenata koje uz dodatnu podršku tehnološki naprednih funkcija impresivnog pametnog telefona Huawei nova 9 SE možete vrlo lako savladati i impresionirati pratitelje gotovo profesionalnim sadržajem.

Prvi korak je priča ili ideja iza vašeg sadržaja. Bez obzira na kontekst, dobro isplanirana i strukturirana priča snimljena na inovativan način dopire do gledatelja na brži način. Napravite kratki scenarij, zapišite u svoje bilješke i krenite planirati snimanje. Tehnološki napredan, ali i cjenovno pristupačan model Huawei nova 9 SE, savršen je alat čije se AI prediktivne funkcije odlično nadopunjavaju s elementima TikTok videa. Počnimo od ikone "napravi video". Kada otvorite aplikaciju, vidjet ćete ikonu "+" u donjem srednjem dijelu zaslona. Dodirnite tu ikonu i voilà, Huawei nova 9 SE kamera s 108 MP se uključuje i kroz samu aplikaciju možete početi stvarati vlastite TikTok videozapise. Druga opcija je upload već produciranog i gotovog video sadržaja iz galerije vaše nova 9 SE.

Možda ste primijetili da TikTok videozapisi imaju drugačiji pristup i finalni dojam. Vrlo često ubrzani, s kadrovima koji se brzo izmjenjuju, vizualno dinamični i vidljivo kreirani od strane stvarnih ljudi bez post produkcije. Ali da bi dobili nešto više kontrole nad kvalitetom sadržaja, materijale za Tik Tok ne morate nužno snimati kamerom unutar aplikacije. Isti, ako ne i bolji, efekt možete dobiti korištenjem nove 9 SE i značajke Dual-View koja korisnicima omogućava istovremeno snimanje iz obje perspektive kako bi zabilježili ono što sami vide i njihovu vlastitu reakciju na isto. Glavna i širokokutna kamera na Huawei nova 9 SE rade zajedno, istražujući cijelu scenu i usredotočujući se na dijelove na koje stavljate fokus u datom trenutku!

Uz povezivanje na Huawei pametni sat snimite portret cijelog tijela ili panoramski krajolik bez kontakta s pametnim telefonom. Ako ste navikli snimati u pejzažnom načinu, Tik Tok će vas prebaciti u vertikalnu perspektivu. Prilikom prebacivanja s vodoravnog na okomiti selfie način snimanja, prednja kamera će se automatski prilagoditi, uklapajući sve što trebate u kadar, bez izobličenja. No, uz inovativnu tehnologiju piksela 9-u-1 za povećanje veličine piksela na 2,1 µm, senzor od 1/1.52 inča koji upija više svjetla te snažnom algoritmu za spajanje više kadrova, nova 9 SE stražnja četverostruka kamera snima živopisne kadrove u svakom trenutku, bilo da snimate danju ili noću ili u vertikalnoj perspektivi.

U formi Tik Tok videa važno je voditi računa o kadriranju kojeg daleko olakšava funkcija AI Snapshot na nova 9 SE modelu. Čak i u pokretu, ova funkcija omogućuje životopisnu jasnoću snimka, dok Bokeh portretni način rada i otvor blende f/2.4 stavljaju subjekt u središte pozornosti, omogućavajući da je vaš kadar centriran ili da ga ne prekrivaju TikTok ikone. Prednja kamera u aplikaciji ne omogućuje korištenje bljeskalice, ali zato opcija Super noćni selfie kod nova 9 SE uređaja prilagođava osvjetljenje i smanjuje buku dajući vrhunske kadrove i pri lošoj rasvjeti. Snažan početni kadar može biti od vitalnog značaja za privlačenje pažnje gledatelja. Kombinirajte funkcije Huawei nova 9 SE ultra širokog kuta snimanja od 112° ili onog makro s kamerom od 4 cm za impresivni i nezaboravni uvod koji će zasigurno zadržati pažnju vaših pratitelja. Na TikToku razina produkcije koju stavljate u videozapise u potpunosti ovisi o vama. Bez obzira na to snimate li s opremom profesionalne kvalitete ili s vrhunskim pametnim telefonom poput nova 9 SE, rezultati mogu biti podjednako impresivni. Ali ako ste nenaviknuti na razne post-produkcijske programe i ciljate na intuitivno i jednostavno iskustvo uređivanja, unaprijed instalirana funkcija Petal Clip čini Huawei pravim izborom za vas. Petal Clip značajno ubrzava stvaranje izvanrednog video sadržaja svojim širokim rasponom značajki za uređivanje i stvaranje videozapisa jednim klikom, miješanje fotografija i videa te drugih praktičnih funkcija poput auto-naslova, automatskih oznaka i pametnog pretraživanja i spremanja materijala putem ključnih riječi. Kombinirajte Petal efekte s onima u samoj aplikaciji TikTok.

Kada je u pitanju stvaranje dobrog TikTok sadržaja, ono što vaša publika čuje jednako je važno kao i ono što vidi. Uz već golemu biblioteku pjesama i zvukova koju osigurava TikTok, možete se poigrati i istaknuti s korištenjem vlastitog originalnog sadržaja i raznih zvučnih efekata dobivenih korištenjem Petal Clipa. Vašu autorsku zvučnu podlogu uvijek možete podijeliti i s drugim korisnicima kroz samu aplikaciju ove društvene mreže. Opcije sinkronizacije video i zvučnog sadržaja te dodavanje tekstualnih segmenata i efekata svakako olakšavaju vjerno prenošenje priče i emocija iza vašeg videa što na kraju i rezultira dobrim brojem pregleda i interakcija s drugim korisnicima.

Upravo je interakcija najvažniji i najzabavniji segment TikTok aplikacije. Opcije poput Dueta ili Three Screena u kojem stvarate zajednički video sadržaj s drugim korisnicima ili one React gdje tuđi video komentirate svojim video odgovorom otvaraju vrata za zabavne interakcije. Pametni sustav obavijesti i kontrola koji možete povezati s drugim uređajima poput pametnog sata ili slušalica omogućava da budete pravovremeno obavješteni o svim komentarima ili takvim video interakcijama. Prijeđite prstom da biste otvorili upravljačku ploču za izravan pristup zaslonu, WiFi-ju, Bluetoothu i postavkama glasnoće, pa čak i aktivirajte pametnu suradnju putem Device+ opcije za gledanje video sadržaja na velikom ekranu, dok audio slušate na najnovijem prijenosnom zvučniku Huawei Sound Joy ili u potpunoj privatnosti na svojim FreeBuds 4i slušalicama koje uz kupovinu nova 9 SE uređaja od 9. do 31. svibnja na prodajnim mjestima Elipsa dobivate potpuno besplatno.

Ova pozamašna količina kreativne aktivnosti nije nikakav problem za bateriju na Huawei nova 9 SE koja će se do 60% napuniti za samo 15 minuta, dok je za 100% potrebno svega 36 minuta. Istodobno grafenski sustav odvođenja topline brzo detektira i hladi pregrijana područja, optimalno održavajući procese u telefonu.

Bilo da uživate u vloganju, tiktokanju, fotografiranju ili igranju igrica, Huawei nova 9 SE pametni telefon osmišljen je da pobudi kreativnost svakog korisnika i pruži mu uživanje u životu. Uz već unaprijed instaliranom trgovinom aplikacija AppGallery, gdje osim TikTok-a možete pronaći brojne druge najpoznatije streaming servise, popularne aplikacije za komunikaciju ili društvene mreže, zasigurno ćete naći svoj kreativni fokus.