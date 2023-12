Huawei na eventu u Dubaiju predstavio nove proizvoded

Huawei je 12. prosinca u Dubaiju održao event pod nazivom "Creation of Beauty" gdje su predstavljeni brojni novi uređaji i koncepti od kojih bi izdvojili vizualno inovativne HUAWEI FreeClip slušalice, tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2'' i laptop HUAWEI MateBook D 16. Najnovije lansiranje proizvoda izvan Kine tematski se nastavlja na event "Fashion Forward" održan u Barceloni u rujnu, gdje je predstavljena nova linija nosivih pametnih uređaja. Novi tehnološki komadi izloženi u Dubaiju nagovijestili su daljnje razvijanje vrhunskih proizvoda koji aktivno spajaju modu s tehnologijom i privlače širu bazu korisnika.

Stvaranje ili kreacija je univerzalna potraga mnogih, a Huawei s najnovijim lansiranim uređajima korisnicima daje alate za oslobađanje kreativnosti s iznimnom lakoćom, sve u skladu s gore spomenutim nazivom eventa.

Fashion Forward manifest inkapsuliran u najnovijim bežičnim slušalicama

Dok su u Barceloni najviše pažnje privukli pametni satovi HUAWEI WATCH 4 i HUAWEI WATCH GT 4, na Dubai launch eventu je ta čast pripala bežičnim slušalicama HUAWEI FreeClip.

Dizajnom jedinstvene, ove elegantne slušalice donose bočnu insertaciju u uho i djeluju kao visokotehnološke naušnice. Kao predvodnice Huawei Fashion Forward manifesta, ove slušalice donose inovativni C-Bridge Design koji pruža optimalnu udobnost slušanja zahvaljujući svom prozračnom obliku. Uređaj je dizajniran na temelju više od 10.000 globalnih podataka o ljudskom uhu upotrebom ergonomske izrade na mikronskoj razini te isprobane i testirane izdržljivosti, što je i potvrđeno u više od 25.000 testova pouzdanosti. C-Bridge Design služi i kao kopča i kao konektor za umetke za uši, kako bi se poboljšala udobnost nošenja u cijelosti.

Kada se koriste s kućištem za punjenje, FreeClip podržavaju do 36 sati slušanja. FreeClip slušalice automatski identificiraju lijevo i desno uho korisnika i podržavaju AI Crystal-Clear pozive te povezanost s dva uređaja istodobno, što ih podjednako čini trendi dodatkom kao i audio uređajem koji je must have za putnike i ljubitelje fitnesa.

Kreativna odskočna daska

Tijekom prošlog desetljeća, Huawei tableti su se razvili u uređaje koji direktno pomažu povećanju produktivnosti i sposobni su za obavljanje širokog spektra uredskih zadataka i kreativnog rada. Najnoviji HUAWEI MatePad Pro 13.2'' spaja najbolje značajke prijašnjih generacija i s novim tehnologijama podiže stvaranje u pokretu na potpuno novu razinu.

Ogromni savitljivi OLED zaslon tableta dolazi na tankom kućištu debljine 5,5 mm i težine 580 g, a okružen je okvirima od 3,4 mm kako bi proizveo nevjerojatnih 94% omjera između zaslona i tijela uređaja. Kao jedan od najtanjih tableta ikada napravljenih, s najužim okvirima i najvećim omjerom zaslona i tijela te HUAWEI X-TrueTM Display i HUAWEI SOUNDTM sustavima, dobro reproduciraju mnoštvo obogaćujućih aplikacija i tehnologija kako bi pružio potpuno impresivnu audiovizualnu zabavu.

HUAWEI M-Pencil, olovka treće generacije koju pokreće tehnologija NearLink i HUAWEI Smart Magnetic Keyboard kao dodaci tabletu, otvaraju nove mogućnosti za kreativno stvaranje. HUAWEI M-Pencil povezuje se s tabletom putem NearLinka i podržava više od 10 000 razina senzora pritiska i poteza s visokim odzivom na dodir zahvaljujući NearLinkovom minornom kašnjenju prilikom odaziva, snažnoj sposobnosti sprječavanja smetnji, preciznom pozicioniranju, visokoj propusnosti, konkurentnosti te pouzdanosti. MatePadova značajka Color Capture omogućuje korisnicima da odaberu boju koja žele iz drugih aplikacija ili programa te tako kreiraju kolorite koje žele. Nova odvojiva HUAWEI Smart Magnetic tipkovnica dolazi s touchpadom pune površine, tako da tablet može izgledati i doimati se poput prijenosnog računala. HUAWEI MatePad Pro 13.2" nastavlja nasljeđe prijašnjih generacija Huawei tableta, uz dizajn koji oduzima dah, moćne kreativne alate, impresivne opcije zabava i značajke mobilnog ureda u pokretu, pretvarajući svakog korisnika u kreativca.

Gdje umjetnost susreće tehnologiju

Huawei je na predstavljanju također predstavio tablet HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition i prijenosno računalo HUAWEI MateBook D 16.

HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition ima PaperMatte zaslon s fantastičnom rezolucijom od 2800 x 1840 i maksimalnom brzinom osvježavanja od 144 Hz.

HUAWEI MateBook D 16 nudi ekspanzivan pogled sa svojim 16-inčnim Eye Comfort HUAWEI FullView zaslonom, a teži isto kao i mainstream prijenosno računalo od 15,6 inča. Procesor Intel® CoreTM H-serije 13. generacije s apsolutnom se lakoćom nosi s intenzivnim obavljanjem više zadataka.

Na događaju predstavljanja, Huawei je također najavio svoju nadolazeću GoPaint Worldwide Creating Activity, koja bi trebala startati s 5. siječnjem 2024. i omogućiti kreativcima svih društvenih slojeva izlaganje digitalnih umjetničkih radova. Pokretanjem društveno korisnih aktivnosti poput nedavnog istraživanja HUAWEI Health Survey i GoPaint Worldwide Creating Activity, Huawei donosi globalne platforme za znanstvenike, digitalne kreatore i umjetnike.

Za više pojedinosti o projektu GoPaint Worldwide Creating Activity pogledajte službenu web stranicu tvrtke Huawei.

Posebne ponude Huawei uređaja

Najnoviji sat HUAWEI WATCH GT 4, dostupan je u 6 različitih modela u dvije veličine te ga možete naći u posebnoj akcijskoj ponudi gdje uz kupovinu bilo kojeg odabranog modela, dobivate FreeBuds SE 2 bijele slušalice na poklon. Ovu akciju možete naći kod Huawei maloprodajnih distributera od 16. listopada pa sve do isteka zaliha.

Podaci dolaze iz Huawei Lab testiranja, a stvarna konfiguracija težine, proizvodni proces i metoda mjerenja mogu varirati.