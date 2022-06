Huawei MatePad Paper tablet s tehnologijom elektroničkog papira

Huawei MatePad Paper, najnoviji uređaj MatePad obitelji tableta, donosi jednostavno i ugodno iskustvo vođenja bilješki. Kako mu i samo ime govori, odlikuje ga inovativna tehnologija E-ink ekrana koja korisniku pruža osjećaj kao kada piše po pravom listu papira. MatePad Paper ujedno je i prvi tablet s E-ink tehnologijom koji posjeduje TÜV Rheinland Paper Like Display certifikat, koji garantira zaštitu očiju korisnika. MatePad Paper dolazi u paketu s M-Pencil olovkom druge generacije uz pomoć koje će korisnici jednostavno voditi i organizirati bilješke.

Inovativno iskustvo vođenja bilješki

Inovativni dizajn poleđine uređaja podsjeća na dizajn knjige pa pruža i sličan osjećaj držanja. MatePad Paper naslijedio je kultnu minimalističku estetiku svojih prethodnika, unaprjeđenu presvlakom od veganske kože čija nježna tekstura daje sofisticiran, svilenkasti osjećaj pod rukom i ugodno iskustvo držanja prilikom korištenja.

Tablet je dizajniran da bude lako prenosiv. Iznimno je tanak, teži samo 360 grama, a istovremeno je opremljen i 10,3 - inčnim Huawei FullView zaslonom za dubinsko i oku ugodno iskustvo čitanja te još ugodnije držanje. MatePad Paper je ujedno prošao i deset zahtjevnih testova prije nego je dobio TÜV Rheinlandov certifikat. Osim toga, uređaj koristi pametni način osvježavanja koji automatski prilagođava brzinu osvježavanja prema sadržaju prikazanom na zaslonu čime tablet korisniku osigurava optimalno iskustvo gledanja.

Jedinstvena kombinacija zaslona i olovke

MatePad Paper dolazi s M-Pencil pametnom olovkom druge generacije koja je sposobna prepoznati čak 4096 razina pritiska uz vrijeme odziva od samo 26 milisekunde. Jedinstvena kombinacija zaslona i M-Pencila čini pisanje na tabletu poput pisanja na papiru uključujući audio efekte ugodnog šuštanja koje čujete kada olovkom zagrebete površinu papira, čime MatePad Paper podiže korisničko iskustvo na novu razinu.

Kako bi rekreirao realni osjećaj pisanja na papiru, MatePad Paper ne samo da pruža dobro poznate mogućnosti MatePad serije, kao što su automatsko Bluetooth povezivanje i bežično punjenje, već nudi i niz novih značajki poput split-screen vođenja bilješki. Sve u svemu, MatePad Paper služi kao sveobuhvatan alat za vođenje bilješki koji podržava raznolike načine bilježenja, od pisanja preko snimanja do ubacivanja rukopisa u tekst, osiguravajući korisnicima produktivnije iskustvo korištenja.

Inovativno iskustvo pametnog ureda

Kao dio pametnog uredskog ekosustava, MatePad Paper omogućuje besprijekornu suradnju između uređaja. Kada za vrijeme čitanja s monitora osjetite umor, možete jednostavno prenijeti sadržaj na tablet i iskoristiti prednosti E-ink tehnologije koja je ugodnija za oči. MatePad Paper možete koristiti za pohranu raznih datoteka, a Huawei Collaboration tehnologija omogućuje povezivanje više uređaja s tabletom za produktivniji rad.

Vrhunske performanse za razne primjene

MatePad Paper sadrži snažan procesor koji osigurava glatko čitanje i vođenje bilješki, a baterija će izdržati do 4 tjedna u stand by modeu dok će prilikom aktivnog korištenja potrajati do 6 dana. Dostupan je i senzor otiska prsta koji osigurava sigurnost i privatnost, dok bežično sučelje osigurava stabilnu i besprijekornu vezu. Osim toga, tablet se može pohvaliti s dva zvučnika koji stvaraju jasne zvučne efekte i pružaju ugodno korisničko iskustvo.

Pripremite se za budućnost

Uz MatePad Paper, Huawei je nedavno u Istanbulu predstavio i niz drugih novih uređaja. Najatraktivniji uređaj je sklopivi telefon Mate Xs 2, a tu su i midrangeri nova Y70 i nova Y90, prijenosna računala MateBook D 16 i 16s s ekranom od 16 inča, dok će ljubitelje dobrog zvuka i glazbe oduševiti nove FreeBuds Pro 2 bežične slušalice.