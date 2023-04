Huawei lansirao najnovije TWS slušalice - FreeBuds 5

Nakon lokalnog predstavljanja pametnog sata Watch Ultimate i pred svibanjsku premijeru dugo očekivanog pametnog telefona P60 Pro, Huawei predstavlja još jedan fantastičan pametni audio proizvod - nove vodeće TWS slušalice Huawei FreeBuds 5. Besprijekorne krivulje dizajna slušalica FreeBuds 5, zvuk visoke razlučivosti u svim situacijama i načinima korištenja, dugo trajanje baterije te pametno audio povezivanje čine ih savršenim suputnikom posebno za mlade, moderne slušatelje koji žude za modernim proizvodima koji se lako koriste.

Elegancija na krivulji estetike

Huawei FreeBuds 5 slušalice odlikuju se aerodinamičnim dizajnom koji maksimalno povećava udobnost i estetsku privlačnost. Futuristički dizajn slušalica u obliku kapljice rezultat je desetaka tisuća ergonomskih simulacija i stotina optimizacija, koje osiguravaju da dvostruke C krivulje odgovaraju konturama ušiju. Dizajn u obliku kapljice pruža veću kontaktnu površinu između slušalica i ušiju, što smanjuje naprezanje i rezultira prozračnim iskustvom nošenja. Držak u obliku luka osigurava ravnomjernu raspodjelu pritiska kada se dodirne slušalica, tako da je interakcija okretna i laka. FreeBuds 5 također ima moćne akustične performanse, zahvaljujući inovativnom zasebnom zvučniku, baterijskom modulu i arhitekturi upravljačke ploče. Budući da svaka komponenta radi neovisno jedna o drugoj, brzina punjenja i audio performanse mogu se slobodno vinuti do novih visina. Kutija za punjenje slušalica impresionira svojim zapanjujućim mat sjajem i teksturiranom površinom koja se otvara i zatvara s nevjerojatnom lakoćom.

Zvuk visoke razlučivosti od kraja do kraja

Zvučnici su ono što čini bit slušalice, a Huawei FreeBuds 5 impresioniraju i na ovom području. Opremljene ultramagnetskim dinamičkim drajverom, naglašenim bas turbo tehnologijom, osiguravaju da vas čistoća niskih tonova oduševi, uz bas tonove koji padaju čak do 16 Hz3. Frekvencijski odziv je 50% viši od proizvoda prethodne generacije zahvaljujući magnetima s dvostrukim krugom. Trostruki prilagodljivi EQ optimizira kvalitetu zvuka u stvarnom vremenu - sve od 100 Hz do 2000 Hz, kako bi se uklonile razlike uzrokovane oblikom ušnog kanala, statusom nošenja i razinom glasnoće te osiguravaju dosljedno izvrsnu kvalitetu zvuka u svim prigodama. FreeBuds 5 podržavaju L2HC i LDACTM kodeke, a certificirali su ih HWA i Hi-Res Audio Wireless. Brzina prijenosa zvuka na slušalicama je do munjevito brzih 990 kbps6, a podržan je 96 kHz/24 bita HD audio, za čisti zvuk visoke vjernosti.

Produženi vijek trajanja baterije i brzo punjenje

Slušalice se mogu koristiti nevjerojatnih 30 sati uz potpuno punjenje, a brzo punjenje od 5 minuta može podržati do 2 sata slušanja, što je 200% brža brzina punjenja od prethodne generacije.

Kompatibilne s vašim uređajem

Huawei FreeBuds 5 se mogu spojiti na bilo koji iOS ili Android pametni telefon. Mehanizam jednostavnog uparivanja omogućuje korisnicima da iskuse izvrsnu kvalitetu zvuka Huawei slušalica na bilo kojem uređaju koji koristi Bluetooth, bez obzira koji sustav podržava. Huaweijeva inovativna tehnologija pruža najudobnije iskustvo slušanja bilo kada, bilo gdje i na bilo kojem uređaju. Odaberite najpovoljniji način uparivanja svog uređaja s Huawei FreeBuds 5 i uronite u svijet svoje omiljene glazbe! Ako tražite personalizirane kontrole, isprobajte aplikaciju AI ​​Life. Kao Android korisnik možete jednostavno i sigurno instalirati aplikaciju iz Huawei AppGallery. iOS korisnici mogu imati koristi od pametnih funkcija jednostavnim korištenjem svih glavnih funkcija Huawei FreeBuds dostupnih kroz izravno uparivanje uređaja s iOS pametnim telefonom.

Huawei FreeBuds 5 slušalice dostupne su kod lokalnih maloprodajnih partnera već sad po preporučenoj cijeni od 159 eura.