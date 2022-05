Huawei istražuje potrošačke navike kupaca pametnih uređaja

Huawei kao jedna od najvećih tehnoloških tvrtki u svijetu, redovito provodi istraživanja tržišta koja vrlo zorno pokazuju presjek promjena navika i potreba postojećih kao i budućih kupaca pametnih uređaja. Tako je i početkom svibnja 2022. napravljena anketa u svrhu istraživanja potrošačkih navika i kriterija kupaca pametnih uređaja u Hrvatskoj. Što Hrvati žele od svojih pametnih uređaja? Koji su glavni kriteriji prilikom kupovine? Koliko često mijenjaju postojeće uređaje? Na sva ta, kao i druga dodatna pitanja donosimo odgovor u nastavku teksta i analizi najvažnijih rezultata.

Pametni telefoni postaju najvažniji tehnološki uređaji kod većine pojedinaca

Većina ljudi koje znamo posjeduje bar jedan pametni telefon, bez obzira na dob, spol, stupanj obrazovanja ili kupovnu moć. Tako je i ovo istraživanje pokazalo da 99% ispitanika posjeduje upravo pametni telefon. Isti ti ispitanici uz pametni telefon najčešće posjeduju laptop, njih 82%, dok 55% ispitanika dodatno posjeduje i pametni sat. Ovi podaci sami po sebi nameću zaključak da trend paralelnog korištenja i umrežavanja dvije ili više pametnih jedinica nastavlja ubrzano rasti među lokalnom populacijom. Za bolju iskoristivost mogućnosti koje pametni telefoni daju, korisnici ih najčešće umrežuju s pametnim nosivim uređajima poput premijerno predstavljene serije pametnih satova Huawei Watch GT 3 Pro, koja donosi četiri estetski fantastična modela čije nove i inovativne funkcije pretvaraju pametni sat u osobnog asistenta ili s profesionalnim trkačkim satom, Huawei Watch GT Runner.

Što se tiče vremenske konzumacije i potrošnje, polovica ispitanih provede do 3 sata dnevno koristeći svoj pametni telefon kao primarni uređaj. Slijedi ih 29% ispitanika koji pametni telefon koriste do 5 sati kao i 14% onih kojima se korištenje pametnog telefona proteže u vremenskom periodu većem od 5 sati. U praksi se pokazalo da pametni telefon osim sredstva komunikacije postaje i centralna jedinica za upravljanje multimedijalnim sadržajima kao i najvažnije pomagalo kojim obavljamo svakodnevne privatne i poslovne obaveze. Stoga i ne čudi sve veća važnost koju pridajemo specifikacijama i kvaliteti pametnih telefona pa se u pripremu i istraživanje optimalnih modela ulaže znatno više vremena nego nekada.

No, koje tehničke i softverske karakteristike pametnih uređaja postaju sve važnije kod kupovine?

Funkcije i specifikacije koje tepaju našim budgetima

Moderni mobilni pametni uređaji podnose sve veća opterećenja velikim brojem aplikacija, multimedijalnim sadržajima kao i sad već visokorazvijenim dodatnim funkcijama poput moćnih kamera, ugrađenih modema za sve veće brzine interneta i drugih neizostavnih funkcija poput Bluetootha ili GPS-a.

Kod pitanja koje specifikacije smatraju najvažnijima prilikom kupovine pametnog telefona, 22% Hrvata je odgovorilo da su funkcije i tehničke karakteristike kamere na pametnim uređajima najvažnija specifikacija. Slijedi brzina procesora i memorija s 21%, a dizajn i fizičke specifikacije (veličina zaslona, težina, širina) s 18%. Cijena i izdržljivost baterije te mogućnost brzog punjenja zatvaraju ovo pitanje s 16 i 14 posto.

Sami odgovori ne iznenađuju. Pametni telefoni, osim funkcijama i specifikacijama, najviše pozornosti kupaca dobivaju na prvi dojam, odnosno fizičke karakteristike i dizajn. Hrvati vole lijepo dizajnirane uređaje, ali kvaliteta i materijali izrade igraju ključnu ulogu u kupovini. Rezultati su pokazali da kod fizičkih karakteristika, 27% Hrvata bira izdržljivost i otpornost vanjskog kućišta kao najvažniji faktor. Slijedi ih 26% ispitanika kod kojih prevagu postavlja prikaz boja i rezolucija zaslona, 21% kod kojih odlučuje veličina zaslona te 16% koji fokus stavljaju na težinu i dimenzije pametnog telefona. Huawei ovdje kroz već poznate modele P50 Pocket i P50 Pro, dodatno povećava ponudu s nedavno lansiranim modelom nova 9 SE. Ovaj pametni telefon, pružajući najbolji omjer cijene i kvalitete, uz fantastičan dizajn i kvalitetu izrade daje dojam daleko skupljih premium modela. Tanko tijelo telefona obrubljeno je uskim okvirima od 1,05 mm što nova 9 SE čini jednostavnim za nošenje i praktičnim za korištenje.

Primjećujemo i sve jači fokus na brzinu, izdržljivost baterije i optimizaciju punjenja pametnih uređaja. Danas čak 3/4 ispitanika jasno naglašava da je izdržljivost baterije jako važna, kao i njih 97% posto koji navode da je sama brzina punjenja baterije na pametnom telefonu jedna od važnijih specifikacija kod tehničkih segmenta prilikom kupovine novih uređaja. Sve veća umreženost i svakodnevni funkcionalni faktor koji nam donose nove aplikacije i opcije unutar uređaja povećale su i razinu operativnog trošenja baterije pametnih telefona i fokusirale proizvođače na razvoj sve jačih baterija s dodatnim opcijama brzog i bežičnog punjenja u stanci za kavu. Većina ispitanika, njih 82%, bateriju pametnog telefona najčešće puni jednom unutar 24 sata, ali ne zanemarimo 16 % ispitanih Hrvata koji svoju bateriju pune dva ili više puta. Inovativna Huawei SuperCharge tehnologija od 66 W omogućuje svim korisnicima novih modela, poput nova 9 SE da se napuni do 100% za samo 36 minuta, dok je za 60% potrebno svega 15 minuta. Osjećaj autonomije i neopterećenosti, čak i ako se pametni telefon isprazni usred korištenja u aktivnostima poput fotografiranja, surfanja, igranja igrica ili slušanja glazbe - jedan je od najvažnijih faktora zašto se kupci okreću uređajima poput nova 9 SE koja uz jaku bateriju i brzo punjenje osigurava i optimalni rad svih procesa u uređaju putem grafenskog sustava odvođenja topline koji je sposoban brže detektirati i hladiti pregrijana područja.

Gotovo polovica ispitanika mijenja uređaj svake dvije do tri godine, dok njih 42% to radi svake dvije godine. Na kraju, dolazimo i do financijskih budgeta koji su jedan od najvažnijih faktora kupovine. Kupuju li Hrvati samo flagship modele ili se odlučuju na modele koje optimiziraju omjer cijene i kvalitete? Gotovo 40% ispitanika spremno je izdvojiti između dvije i četiri tisuće kuna za novi telefon, 23 % ispitanika do dvije tisuće kuna, dok se na skuplje modele u cjenovnom rangu šest tisuća ili više kuna odlučuje 35% ispitanika.

Sami rezultati istraživanja pokazali su dobro strateško pozicioniranje i tehnološki razvoj aktualnih modela u ponudi ovog jednog od vodećih proizvođača pametnih uređaja. Financijsko sazrijevanje generacije Z, okretanje multifunkcionalnim i umreženim uređajima koji podržavaju snažnu kameru i razne opcije snimanja videa, organizacija životnih obaveza uz pomoć pametnih i nosivih asistenata i potreba da se uvijek bude online i on stavljaju nezavidnu listu zadataka pametnom telefonu. Ali, kao što i specifikacije govore, Huaweijevi modeli poput P50 Pocket, P50 Pro ili trenutno najnovijeg nova 9 SE pametnog telefona, uspješno se pozicioniraju kao traženi favoriti kupaca u Hrvatskoj kao i regiji.

U aktualnim promo ponudama Huawei nova 9 SE dolazi i uz dodatne pogodnosti. Svi korisnici koji do kraja svibnja kupe nova 9 SE u Elipso trgovini, na dar dobivaju FreeBuds 4i bežične slušalice. Osim toga, oni korisnici koji kupe uređaj do 28. lipnja, ostvarit će pravo na besplatnu zaštitu zaslona u trajanju od 12 mjeseci. Zaštita vrijede za sve lomove uzrokovane padom, pritiskom ili udarcem pa korisnici mogu još bezbrižnije uživati u omiljenim igricama.