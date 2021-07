Hrvatski strah od kratkog ljeta

„Turistčki sektor u zemlji je alarmiran od kako je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) prošlog četvrtka (15.7.) najprije promijenio korona status hrvatskih obalnih područja sa zelenog na narančasti", piše Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Kako se navodi, podaci ECDC-a, koji uvijek odražavaju dešavanja u prethodna dva tjedna, predstavljaju upozorenje. „U ugostiteljstvu postoji strah da će uskoro uslijediti crveni (status)", piše novinar FAZ-a Michael Martens.

Autor ocjenjuje da to ugrožava ono što je do sada postignuto u sezoni. „Do sada je Hrvatska dostigla 74 posto turističkih kapaciteta iz predpanedmijskog ljeta 2019. godine. Opće raspoloženje je bilo optimistično, broj infekcija je do nedavno bio nizak. Na novo ozbiljno stanje upućuje to da je incidencija trenutno veća nego u isto vrijeme prošle godine. Tako je prema podacima nacionalni zdravstvenih službi u prvih 16 dana lipnja 2020. godine bilo zabilježeno 1200 infekcija, a ove godine 1586", piše FAZ.

List navodi da je ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović upozorio na to da se smjernice vlasti shvate ozbiljno, te da one nisu same sebi cilj. „Riječ je o tome da se spriječi gubitak kontrole", citira FAZ Božinovića.

Budite razumni, cijepite se!

Ministrica turizma Nikolina Brnjac, kako piše FAZ, rekla je da novi status narančaste boje predstavlja dodatno upozorenje. Ona je, kako dalje piše list, pozvala sve zaposlene u turizmu, kao i turiste da se cijepe: „Budite razumni, cijepite se i pridržavajte se epidemioloških mjera."

„U Hrvatskoj je mala mala spremnost na cijepljenje. Samo 46 posto stanovništva do sada je primilo barem jednu dozu. Ponuda cjepiva već je odavno premašila potražnju. Gotovo 400 000 doza već je poklonjeno drugim zemljama, od toga 240 000 Bosni i Hercegovini. Vlada je također odlučila da se od sada neosigurani ljudi i stranci također mogu cijepiti besplatno", piše Frankfurter Allgemeine Zeitung.