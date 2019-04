Hrvatska sve skuplja destinacija

Hrvatska, mala zemlja za veliki odmor... iliti skupi, kao što pokazuje istraživanje koje je proveo britanski The Sun po kojem sedmodnevni odmor u Zadru ispada skuplji nego u Paphosu na Cipru, Marmarisu u Turskoj, na Mallorci i Costi del Sol u Španjolskoj te bugarskom ljetovalištu Sunny Beach.

Usporedba je pokazala i da je Hrvatska jedina uz Tursku podigla cijene usluga, no to je Turcima puno manji problem jer se pune bez problem, što se ne može reći za hrvatske destinacije.

Hrvatska dijeli sudbinu većine mediteranskih zemalja koje se bore s padom potražnje u odnosu na lani i zbog toga spuštaju cijene i dvadesetak posto pa zadarsko poskupljenje od 12,7 posto itekako bode oči.

No, to je tek početak, jer su već krenule objave s nevjerojatnim cijenama ugostiteljskih usluga, ne samo na elitnim destinacijama tipa Dubrovnika, već i malih mjesta uz Jadransku magistralu.

OK, PDV je u Hrvatskoj najviši na Mediteranu, no to ne znači da se za stotinjak dana sezone treba zaraditi za život u ostatku godine, par egzotičnih putovanja i stan u Zagrebu...