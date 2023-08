Hrvati obožavaju ovaj preukusni talijanski gelato

Priča o Sammontana gelatu nadahnjuje Talijane više od 70 godina, a vrijeme je da i mi postanemo dio nje. Chiara Ferragni, najpoznatija talijanska influencerica, uopće ne skriva da se u Sammontana sladolede već odavno zaljubila. Ona ih je stavila na svoju listu "must try" užitaka, a nerijetko u sladoledu uživa u pauzi za ručak. Nimalo loša ideja, zar ne? Brojni njeni pratitelji odmah su pohrlili u trgovine u potragu pa smo isto odlučili učiniti i mi. I zaljubili se u svakog od njih!

Ljeto 2023. postaje još ukusnije zahvaljujući GRUVI gelatu

GRUVI je Sammontana sladoled na štapiću koji će vas iznenaditi svakim zalogajem. To nije samo običan zalogaj, već uvod u autentično, više osjetilno iskustvo čistog užitka. On prenosi vaše nepce na putovanje dok istražujete sastojke, teksture i naknadne okuse koji zadovoljavaju i tijelo i um. GRUVI je sve što niste znali da možete dobiti od sladoleda, multikonzistentan: kremast, ukusan, hrskav... neočekivano iznenađenje u svakom zalogaju koji razotkriva teksturu za teksturom. On je naizgled grub izvana, a izuzetno mekan i kremast iznutra. Probali smo ih sve:

Pistacija - Ovaj gelato s okusom vanilije prekriven je valovima kreme od pistacija, umočen u premaz od pistacija s hrskavim nasjeckanim komadima ovog orašastog ploda te komadićima keksa. Iznenadite svoja osjetila kremastim božanstvom na plaži, u pauzi od posla, iznenadite kolege na poslu ili ga podijelite s prijateljima

Kikiriki - Kremasti sladoled s okusom vanilije, šarenilom kikirikija, prekriven zrncima slanog keksa i kikirikija, za jedinstven doživljaj I punoću okusa koji obuzima nepce i uključuje um. Puno kikirikija za puno užitka! Nama nikad dosta, vratit ćemo mu se sigurno.

Borovnica - Preukusan gelato s okusom vanilije uskomešan s borovnicama i umočen u premaz s okusom jogurta, prepun suhih jagoda, borovnica i hrskavih komadića kolačića bio nam je ljubavi na prvi zagriz. Savršeno ljetno osvježenje na štapiću!

Croccantino - prava čarolije vanilije sa slanom karamelom, sjeckanim bademima i keksima. Obožavamo ga!

Stracciatella - ljetni klasik i ovoga ljeta nas osvaja. Gelato s okusom vanilije s čokoladnim strugotinama i čokoladnim valovima umočen je u čokoladni premaz te posut hrskavim komadićima kolačića.

GRUVI je gelato na štapiću s grubom vanjštinom te mekim srcem, pravi ljetni zavodnik koji je tu kad poželite uživanje u nečem posebnom i vrijeme samo za sebe. Dostupan je u supermarketima u praktičnom multipakiranju od četiri štapića po 60g.

Zagrabite i vi u pravi talijanski gelato i uživajte u ljetu!

Neodoljivi, kremasti Sammontana Barattolino gelato s hrskavim komadićima namijenjen je dijeljenju potpunih užitaka zahvaljujući velikom pakiranju od 800 ml. Jedina nedoumica koju ćete imati je - grabiti ga žlicom odmah iz pakiranja ili servirati u zdjelice na više načina, samo jedan omiljeni okus ili pak kombinirajući više njih istovremeno.

Sammontana Barattolino svojim vas jedinstvenim okusima u trenu preseli u predivnu Italiju. Posegnite za njim bilo da kroz ovo gastro putovanje putujete sami ili u društvu prijatelja i iznenadnih ljetnih gostiju. Njihovi neodoljivi okusi nude beskonačne užitke kroz više kombinacija, a neki od naših favorita ovog ljeta su:

Vanilija i pistacchio - malo tko može odoljeti ukusnom gelatu s okusom vanilije obloženom valovima sicilijanskih pistacija i preliveno nasjeckanim pistacijama. Uživajte.

Jagoda i limun - osvježavajući gelato od jagoda i limuna s ukusnim komadićima jagoda idealan je za duga uživanja u toplim ljetnim večerima ili uz dobar film.

Vanilija i amarena - neodoljiv gelato s okusom vanilije prošaran valovima višnje i ukrašen ukusnim kandiranim višnjama. Iznenađujuće kremast i osvježavajuć.

Croccantino - savršeno hrskavi komadići badema sljubljeni u sladoledu s notom burbon vanilije. Uzmite zdjelice, podijelite prijateljima i uživajte u slatkim satima druženja i smijeha.

Panna Cotta - Gelato s okusom panna-cotte, prožet valovima s okusom karamele i posut hrskavim bademima. Još jedan ukusan i kremast užitak koji zove na još.

Osvježite i vi svoje ljeto uz Sammontanu. Neodoljive okuse i beskonačne užitke uz talijanski klasik Barattolino i iznenađujuće uzbudljiv GRUVI pronađite u najbližem Konzumu, Sparu i Kauflandu.