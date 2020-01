Hrana za njegu kože

Koža je odraz vašeg općeg zdravstvenog stanja, objašnjava dr. sc. Whitney Bowe, dermatologinja s Medicinskog fakulteta Mount Sinai. Unos širokog spektra cjelovitih namirnica može očistiti i izgladiti vaš ten iznutra.

"Vanjski proizvodi su korisni, ali ne dolaze do dubljih slojeva kože ", kaže dr. Bowe. Kako biste ojačali kožu na unutarnjoj razini, stručnjaci preporučuju da se usredotočite na nekoliko ključnih hranjivih sastojaka.

Antioksidansi - oni neutraliziraju slobodne radikale i tako štite kožu od bora, obješenosti i potencijalnog raka, objašnjava dr. Katta. Važno je unijeti dovoljnu količinu antioksidansa objašnjava Lisa Drayer, autorica knjige "The Beauty Diet". "Jedite voće za doručak i za užinu, a za ručak i večeru pola vašeg tanjura napunite povrćem", kaže Drayer.

Omega-3 masne kiseline - kao antioksidansi, esencijalne masne kiseline također štite kožu od starenja koje uzrokuje sunce. To nije sve. Te masne kiseline imaju protuupalna svojstva koja mogu pomoći zaustaviti razgradnju kolagena što se događa kada ste izloženi UV zračenjima. Također pomaže kod zadržavanja vlage pomažući u hidratizaciji kože. Najbolji izvori su masne ribe poput lososa, tune, skuše i sardine.

Probiotici - bakterije u hrani bogatoj probioticima poput kefira stvaraju prijateljsku floru u vašem probavnom sustavu, to može biti povezano i sa stanjem kože. "Jedna od funkcija našeg mikrobioma crijeva je zadržavanje toksina, dijelom probavljene hrane i loših bakterija da odu krvotok", objašnjava dr. Roshini Rajapaksa za Health. "Ako se to dogodi, može doći do upale kože te dovestib do akni, rozaceje, ekcema, pa čak i bora", kaže dalje.