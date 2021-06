Hrana iz dostave - loša hrana?

Plastične posude sadrže BPA, bisfenol A, industrijsku kemikaliju koja se koristi za izradu određene plastike i smola od 1950-ih. Pokazalo se da kemikalija, zajedno s klasom kemikalija koja se naziva ftalati, remeti hormone. Istraživanja pokazuju da je unošenje ovih kemikalija možda povezano s pretilošću, dijabetesom i reproduktivnim problemima.

BPA se nalazi u polikarbonatnoj plastici, a to je često ona plastika koja se koristi u ambalaži za hranu i piće. Može se naći i u epoksidnim smolama koje se koriste za presvlačenje unutrašnjosti metalnih proizvoda kao što su limenke za hranu, vrhovi boca i vodovi za dovod vode. BPA iz plastike može s vremenom procuriti u hranu i piće, posebno kada je posuda izložena toplini. To se naročito događa kad je posuda u mikrovalnoj pećnici, piše Eat This.

>> Bisfenol A je posvuda, no je li siguran? >>

Kemijska tvar može predstavljati još veću prijetnju mlađoj djeci i dojenčadi, a istraživanja pokazuju da može negativno utjecati na dječje ponašanje. Jedna studija iz 2016. pokazala je da je izloženost BPA u djetinjstvu povezana s višim razinama anksioznosti, depresije, hiperaktivnosti i poremećaja pažnje. Ranije se ta kemikalija nalazila u bočicama i posudama za bebe i djecu, ali Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) sada zabranjuje upotrebu materijala s tom kemikalijom u ambalaži za djecu.

Ako ste zabrinuti zbog izloženosti BPA-u, razmislite o kupnji posuda koje nemaju BPA. Međutim, povedite računa o tome da alternative BPA-u mogu i dalje oslobađati druge vrste kemikalija koje bi vam mogle poremetiti hormone kad se stave u mikrovalnu pećnicu.

>> Bisfenol A iz plastike opasan za nerođenu djecu! >>

Najsigurnije je da plastične posude uopće ne stavljate u mikrovalnu pećnicu, nego hranu uvijek stavljajte na tanjur koji može ići u mikrovalnu, kako biste što je više moguće smanjili izloženost štetnim kemikalijama.