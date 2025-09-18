Horizontalni ciklus ulja na platnu Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek istaknuti je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, čest i uspješan izlagač na samostalnim izložbama i u domovini i osobito u inozemstvu, autor respektabilnog opusa.

Pred nama je vrlo zanimljivi ciklus, izveden u ulju na platnu niza horizontalnih slika s pozorno odabranim brijunskim motivima u seriji Uspomene.

Sugestivni motivi u u bliskom kontaktu figuracije s apstrakcijom, dočaravaju gledatelju finoću i privlačnost motiva prirode, pojedini segmente, ponegdje i izrazito kolorističke.

Detalji nature otoka vješto su i nadahnuto oživljeni, zabilježeni kroz sjećanja u ovom sjajnom ciklusu ulja.

Doživljaj otoka, koji više sliči zamišljanom od davnina raju, prekrivenog sačuvanom prirodom, okružen morem, vjetrovima i oblacima, izvire iz svakoga detalja.

Posebno odabrani oblik platna dao je dodatni osebujni karakter cjelokupnom ciklusu, ističući njegovu snažnu sugestivnost , kolorističku posebno.

Vrlo odmjeren, seriozan ciklus otočkih motiva Damira Medvešeka, vrhunsko slikarstvo.