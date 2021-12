HONOR proslavio prvu godinu samostalnog poslovanja

HONOR, vodeći globalni proizvođač pametnih uređaja proslavio je uspješan završetak prve godine samostalnog poslovanja kao vrhunski globalni tehnološki brend. Zajedno s brojnim regionalnim korisnicima iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, ali i preko 180 milijuna korisnika u svijetu te industrijskih partnera koji uključuju AMD, Intel, MediaTek, Qualcomm i druge, HONOR se osvrnuo na svoje putovanje i postignuća u 2021.

„Zahvaljujući podršci korisnika i partnera u protekloj godini HONOR je uspio nastaviti svoj razvoj kako bi osigurao vrhunsku i pristupačnu tehnologiju širem krugu korisnika. Ponosan sam na napredak u industriji do kojeg smo došli predanošću i strašću mojih kolega te suradnjom s našim vodećim globalnim partnerima. Zaista je bilo sjajno vidjeti kako oblikujemo zajedničku budućnost", rekao je George Zhao, izvršni direktor kompanije HONOR Device Co. Ltd.

„Veliko mi je zadovoljstvo i čast vidjeti kako je sve prošlo za uspješan završetak prve godine HONOR-a kao vrhunskog globalnog tehnološkog brenda. Kao što vjerojatno znate, u proteklom periodu u regiji smo predstavili HONOR 50 i HONOR 50 Lite pametne telefone, kao i HONOR MagicBook X 15 laptop. Radujemo se što ćemo svima vama predstaviti i druge proizvode tokom 2022. godine", istakao je Bruce Huang, generalni menadžer za HONOR Srbija, Hrvatska i Slovenija, tokom novogodišnje proslave upriličene u Beogradu.

Retrospektiva uređaja predstavljenih u Hrvatskoj u 2021.

HONOR 50 pametni telefon na tržištu Hrvatske je dostupan od 15. studenog, opremljen je Google servisima i predstavlja prvi pametni telefon koji posjeduje Qualcomm SnapdragonTM 778G platformu. Dodatno, HONOR 50 se može pohvaliti profesionalnom četverostrukom zadnjom kamerom koja ima glavnu kameru od 108MP, širokokutnom kamerom od 8MP, makro kamerom od 2MP i dubinskom kamerom od 2MP. Zahvaljujući bateriji od 4.300mAh, HONOR 50 može lako podržati cjelodnevnu neprekidnu upotrebu. Uređaj posjeduje tehnologiju HONOR SuperCharge od 66W, koja omogućava da se baterija napuni do 70% u roku od samo 20 minuta pomoću punjača koji dolazi uz telefon.

HONOR 50 Lite je opremljen baterijom velikog kapaciteta od 4300mAh, SuperCharge tehnologijom za brzo punjenje baterije od 66W i HONOR FullView ekranom od 6,67 inča. Korisnicima pruža izvrsnu brzinu punjenja, impresivno iskustvo gledanja i funkcije zaštite očiju, a sve to po pristupačnoj cijeni.

Evolucija u globalni tehnološki brend

Jedan od glavnih prioriteta kompanije HONOR u transformaciji u globalni tehnološki brend, je kreiranje novog inteligentnog svijeta za sve, kontinuiranim uvođenjem inovacija i načina na koji se ljudi povezuju.

Uvođenje 5G i 6G komunikacijskih tehnologija povećalo je količinu informacija koje se mogu prenijeti. Procesna moć umjetne inteligencije pružila je neograničene mogućnosti za maštu, otvarajući novu eru međusobne povezanosti i omogućavajući integraciju fizičkog i virtualnog svijeta za svakoga. Kako bi podržao kreiranje inteligentnog svijeta za sve, HONOR je 2021. godine predstavio „HONOR interkonekciju", koja sadrži tehnologiju za različite scenarije korištenja i integrira HONOR 1+8+N strategiju. Moćne mogućnosti međusobnog povezivanja omogućavaju HONOR pametnim telefonima, laptopima, tabletima, satovima, slušalicama, pametnim ekranima i drugim pametnim uređajima da se besprijekorno povežu kako bi podržali kontinuirani protok više usluga.

Pored toga, HONOR je proteklu godinu proveo razvijajući stratešku suradnju sa svojim globalnim partnerima u opskrbnom lancu i uspostavio preko 30 partnerstava s vodećim dobavljačima, uključujući Qualcomm, MediaTek, Intel, AMD i Microsoft. Gledajući ka 2022. godini, HONOR će nastaviti svoj put kreirajući novi inteligentni svijet za sve kroz lansiranje inovativnih novih proizvoda prepunih revolucionarnih karakteristika.

Lansiranje inovativnih proizvoda za širi krug potrošača

„Preko online i offline kanala, uspjeli smo usmjeriti našu ponudu na još više potrošača. Zahvalni smo našim partnera u maloprodaji i operaterima širom sveta na povjerenju i radujemo se što ćemo zajedno predstaviti više proizvoda 2022. Prije nego se oprostimo od 2021, oduševljen sam što mogu najaviti lansiranje novog proizvoda. Uskoro ćemo u Kini lansirati novi dodatak našoj popularnoj X seriji, HONOR X30", rekao je George Zhao.

HONOR X30 ima impresivno osvježavanje od 120Hz ekrana od 6,81 inča sa super uskim bočnim okvirima od 1,05mm. Telefon će doći s baterijom od 4800mAh koja će osiguravati cjelodnevni rad, lakši je i tanji od prethodne generacije, a težak je samo 189g. Pokreće ga Qualcomm Snapdragon 695 5G platforma.

Kako bi proslavio postignuća brenda u 2021. godini, HONOR je napravio kratak video o svom putovanju za korisnike i partnere: hihonor.com

Slavimo kreativne talente iz cijelog svijeta

HONOR dugi niz godina podržava i inspirira talentirane dizajnere širom svijeta da istražuju i spajaju umjetnost i tehnologiju. HONOR je nedavno održao globalno natjecanje za dizajnere, takmičenje koje prepoznaje i cijeni kreativnost i umjetnički doprinos dizajnera iz cijelog svijeta. Na natječaj je pristiglo 5.000 prijava sa zadivljujućim umjetničkim djelima dizajnera iz Azije, Europe, Afrike i Amerike, i prikazano je kako se umjetnost i tehnologija mogu spojiti da bi se stvorila prava umjetnička djela.

Pored toga, HONOR je nastavio svoju uspješnu dodjelu nagrada HONOR Magic Moments, takmičenje koje potiče ljude da istražuju ljepotu svijeta oko sebe putem fotografije i videa na pametnim telefonima, kao i uspostavljanjem globalne platforme za razmjenu fotografija. Za samo 70 dana, preko 20 milijuna slika je poslano u okviru osam tema takmičenja.