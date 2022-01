Globalni tehnološki brend HONOR jučer je predstavio HONOR Magic V, svoj prvi 5G preklopni flagship pametni telefon, koji se može pohvaliti vodećim dizajnom u industriji, revolucionarnim zaslonom i dinamičnim performansama koje pokreće potpuno novi čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Uz napredan ultra tanak plutajući preklopni mehanizam, širi vanjski zaslon i najnoviji Magic UI 6.0, HONOR Magic V čini veliki korak naprijed u inovativnom preklopnom dizajnu pametnih telefona, s nizom značajki i funkcionalnosti koje ga izdvajaju od postojećih preklopnih uređaja na tržištu. HONOR Magic V bit će dostupan u Kini od RMB 9,999 (EUR 1390).

"Oduševljeni smo što možemo lansirati naš prvi 5G sklopivi flagship, HONOR Magic V, koji pokazuje našu stručnost i inovativnost u dizajnu sustava i našu predanost uvijek pružanju najboljeg korisničkog iskustva u klasi" rekao je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd. "HONOR ima snažne ambicije postati najuspješniji brand pametnih telefona na tržištu vrhunskih sklopivih uređaja i uvjereni smo da će naš prvi flagship sklopivi telefon biti vrlo konkurentan u usporedbi s postojećim modelima. "

Vodeće značajke dizajna u industriji pružaju simetrični zaslon bez nabora

Dizajniran pomoću naprednog plutajućeg preklopnog mehanizma koji je najtanji u usporedbi sa sličnim proizvodima na tržištu, HONOR Magic V ima simetrično tijelo koje je vodeće u industriji, pružajući transformacijsko korisničko iskustvo i stvarajući novo mjerilo u preklopnom dizajnu pametnih telefona.

HONOR Magic V može se pohvaliti 6,45-inčnim 44° zakrivljenim OLED zaslonom kada je preklopljen, postižući širi omjer slike od 21,3:9 koji ga izdvaja od ostalih preklopnih uređaja na tržištu. To čini uređaj iznimno ugodnim za korištenje i funkcionalnim, jer zaslon funkcionira poput tradicionalnog pametnog telefona, umjesto da izgleda dugo i usko. Opremljen inovativnim šarkama, HONOR Magic V otvara se na iznimno širok 7,9 inčni zaslon bez nabora, pružajući impresivno iskustvo nalik tabletu koje je idealno za gledanje sadržaja, obavljanje više zadataka i povećanje produktivnosti tijekom rada.

Zasloni na HONOR Magic V podržavaju 100% DCI-P3 raspon boja i pružaju do 1,07 milijardi boja, omogućavajući korisnicima da uživaju u širokom rasponu zapanjujućih boja i vizuala u živopisnoj jasnoći. S brzinom osvježavanja zaslona do 120 Hz, gledateljima je zajamčeno impresivno iskustvo zabave bez obzira na to gledaju li filmove, pregledavaju web ili se igraju . HONOR Magic V prvi je preklopni pametni telefon koji je dobio IMAX Enhanced certifikat.

Izrađen od legure titana visoke čvrstoće, tekućih metala cirkonija i karbonskih vlakana visoke čvrstoće koji smanjuju gustoću uređaja, HONOR Magic V izuzetno je lagan i uravnotežen kada se drži na dlanu, omogućujući korisnicima da istraže njegov puni potencijal i funkcionalnost, bilo da je preklopljen ili otvoren.

Dinamičke performanse pogonjene novim Snapdragon 8 procesorom

HONOR Magic V prvi je sklopivi pametni telefon koji pokreće potpuno novi Qualcommov Snapdragon 8 Gen 1 5G procesor, pružajući izvanredne performanse. Potpomognut najnovijim Adreno GPU-om, HONOR Magic V donosi povećanje performansi GPU-a od 30 posto u usporedbi s prethodnom generacijom, omogućujući veću produktivnost pri bržim brzinama. HONOR Magic V također je opremljen s 12 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu, povećavajući ukupne brzine obrade i kapacitet pohrane.

Osiguravajući da korisnici mogu uživati u neprekidnoj povezanosti i mrežnim performansama prilikom prebacivanja između Wi-Fi i mobilnih mreža, HONOR Magic V podržava novi LINK Turbo X, nudeći velike brzine preuzimanja.

HONOR Magic V ima inteligentni sustav hlađenja koji se sastoji od najnovijeg grafena treće generacije i sustava umjetne inteligencije za upravljanje toplinom kako bi učinkovitije ohladio telefon uz održavanje učinkovitosti.

Revolucionarni sustav kamera

HONOR nastavlja s napretkom u snimanju s HONOR Magic V, koji ima sustav četiri kamere koji pokreće umjetna inteligencija sa stražnjom kamerom od 50 MP i prednjom kamerom od 42 MP koja pruža zapanjujuću fotografiju i videografiju u tri načina rada - Night, HDR, Zoom. Podržan HONOR Image Engine-om, naprednim sustavom snimanja poboljšanim umjetnom inteligencijom, HONOR Magic V svaki put isporučuje u klasi najbolju računalnu fotografiju s više kamera, bez obzira gdje se nalazite ili što snimate.

Debitantski HONOR Magic UI 6.0 za osobnije korisničko iskustvo

Debitirajući s najnovijim HONOR Magic UI 6.0, HONOR Magic V nudi niz poboljšanih, prilagođenih značajkama koje pružaju pametno iskustvo korištenja. Magic UI 6.0 dolazi s HONOR-ovim AI Engineom, Magic Live. Kroz razumijevanje konteksta, predviđanje profila i veliku količinu znanja, Magic Live daje HONOR Magic V mogućnost da djeluje kao osobni asistent, pametno učeći navike i ponašanja korisnika kako bi pružio prilagođene preporuke, na primjer podsjetnike na putovanja kao što su vrijeme prijave ili ažuriranja vremena za ukrcaj u avion. Magic Live će u budućnosti postati još pametniji, podržavajući korisnika u scenarijima kao što su uredski rad, učenje, zdravlje i fitness, usluge iz stila života i još mnogo toga.

Uz to, HONOR Magic V podržava Multi-Windows, omogućujući zaslonu da se podijeli u više prozora i omogućuje korisnicima da uživaju u različitim vrstama sadržaja u isto vrijeme i prilagode ih i rasporede na željeni način. Zahvaljujući svom Smart Intelligent sustavu umjetne inteligencije, HONOR Magic V automatski otkriva i preporučuje sadržaj za Multi-Windows na temelju korištenja, omogućujući poboljšanu personalizaciju i zabavu.

Značajke zaštite privatnosti i sigurnosti sljedeće razine

Opremljen sustavom dvostruke sigurnosti (HTEE+QTEE), HONOR Magic V moći će zadovoljiti sigurnosne zahtjeve za ključne usluge diljem svijeta. HONOR Magic V također ima neovisni sigurnosni čip za pružanje maksimalne sigurnosti za lozinke i biometriju poput otisaka prstiju.

Iznimno dug vijek trajanja baterije i poboljšano brzo punjenje

S dvostrukim dizajnom baterije, HONOR Magic V pokreće nevjerojatna baterija od 4.750 mAh za cjelodnevnu upotrebu. HONOR Magic V podržava 66W HONOR SuperCharge, omogućujući da se baterija napuni do 50 posto u roku od samo 15 minuta.

Boja, cijene i dostupnost

HONOR Magic V dostupan je u tri zapanjujuće boje: Crnoj, Space Silver i Burnt Orange.

HONOR Magic V bit će dostupan u Kini od 18. siječnja po cijeni od RMB 9,999 (EUR 1390) za verziju s 12+256GB i RMB 10,999 (EUR 1530) za verziju s 12+512GB.

Za više informacija posjetite HONOR online trgovinu u www.hihonor.com.

HONOR Magic V pruža frekvenciju osvježavanja od 90 Hz zaslona i frekvencije osvježavanja od 120 Hz na presavijeni zaslon