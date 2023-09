HONOR opet osvaja hrpe nagrada

Globalni tehnološki brend HONOR na ovogodišnjoj je IFA-i u Berlinu predstavio najlakši i najtanji pametni preklopni telefon HONOR Magic V2 te koncept HONOR V Purse, koji pružaju beskrajne mogućnosti za stil i samoizražavanje.

Brojni vodeći svjetski mediji novi su uređaj i inovaciju HONOR-a proglasili "Najboljim od IFA-e", a osim toga prepoznati su i inovativni inženjering i vodeći phygital (spoj fizičkog i digitalnog) koncept i koncept održivosti HONOR-a u sektoru preklopnih uređaja.

Tako je HONOR dobio čak 36 nagrada koje na IFA-i dodjeljuju mediji. Android Headlines dodijelio je titulu "Najbolje od IFA-e 2023" upravo HONOR V Purse, uz komentar kako "HONOR V Purse nije samo pametni telefon, već modni izraz, i početak nečeg novog.

Riječ je o jednoj od zanimljivijih najava koje su se mogle vidjeti na sajmu". GSMArena je, također, opisao koncept dizajna HONOR V Purse kao "vrlo napredan uređaj i istaknuo kako uvijek cijene tvrtke koje razmišljaju izvan okvira".

Veliku pozornost privukao je upravo najlakši i najtanji pametni preklopni telefon HONOR Magic V2, koji je HONOR po prvi put globalno predstavio. TechRadar je dodijelio nagradu "Najbolje od IFA 2023" HONOR-u Magic V2 i istaknuo: "Ne uspijeva mnogo uređaja „zasjeniti" ostale uređaje, ali čim uzmete Magic V2 u ruke, jasno vam je kako je to dostojan pobjednik IFA 2023 nagrada."

Novi HONOR-ov uređaj osvojio je i mjesto među XDA-Developers Best of IFA 2023 nagradama zahvaljujući inovaciji koju donosi na tržište preklopnih telefona. "To je daleko najtanji sklopivi uređaj na svijetu - čak tanji od iPhonea 14 Pro Max kada se sklopi - a uz to je i lakši."