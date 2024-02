HONOR Magic6 Pro ima čudesnu bateriju

Globalni tehnološki brend HONOR testirao je bateriju najnovijeg HONOR-a Magic6 Pro, koji će biti predstavljen na sajmu MWC 2024, u različitim, ekstremnim uvjetima, i na nebu i na zemlji. Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji, 2. generaciji silicij-ugljične baterije, baterija može postići izvrsne performanse trajanja na ekstremno niskim temperaturama. Na taj način, nestaju brige o izdržljivosti baterije u hladnim uvjetima, pri odlasku na skijanje ili planinarenje.

Izdržljivost baterije je testirao i američki top tech YouTuber PhoneBuff, što je demonstrirao i u svom videu koji je dostupan na linku The Most Extreme Battery Test I've Ever Done - Honor Magic6 Pro. PhoneBuff je HONOR Magic6 Pro stavio u zamrzivač na -20 °C i na toj temperaturi bez imalo problema reproducirao video sadržaje.

No, HONOR ne staje ovdje pa je HONOR Magic6 Pro, kako bi dodatno pokazao izdržljivost baterije na niskim temperaturama, poslao u - stratosferu. Nevjerojatno putovanje ovog premium uređaja u spomenuti sloj zemljine atmosfere vidljivo je i u videu.

HONOR je prvi proizvođač pametnih telefona koji je detaljno proučavao materijal negativne elektrode na bazi silicija koji podiže gustoću snage i brzo punjenje na višu razinu, dok je Tesla proučavao kemijsku strukturu silicija od 2016. Ovo je, također, prva baterija opremljena samostalnim čipsetom koji dodatno poboljšava performanse baterije u svim uvjetima, posebno u uvjetima niskih temperatura, kao što je -20 °C, što će svakako nadmašiti konkurenciju.

Za više detalja pratite nas 25. veljače na HONOR-ovom događaju u sklopu MWC 2024 sajma.

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici HONOR-a, Facebook, Instagram