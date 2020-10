Hodajte, ali bez strojeva koji broje korake

Aplikacije su nam preuzele život, a jedna od njih naročito nije korisna - naime, uređaji za mjerenje broja koraka čini se da ne povećavaju izglede za gubitak težine, pokazuje istraživanje koje prenosi BBC.

U okviru dvogodišnjeg istraživanja čiji su rezultati objavljeni u časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA) gotovo 500 pretilih dobrovoljaca držalo je dijetu i vježbalo, a polovina je imala uređaje koji prate dnevnu tjelesnu aktivnost, odnosno broje prijeđene korake.

Ta je skupina do kraja istraživanja izgubila manje na težini od druge skupine. Autori istraživanja kažu da to ne znači da ljudi trebaju odbaciti takve uređaje no ne trebaju se niti previše pouzdati u njih kao u sredstvo za mršavljenje.

Unatoč popularnosti takvih uređaja malo je istraživanja procjenjivalo njihov učinak.

Istraživanje koje je provelo University of Pittsburgh otkrilo je da su dobrovoljci koji su nosili takve uređaje izgubili prosječno oko 3,6 kilograma dok je skupina koja ga nije nosila gubila prosječno 5,9 kg.

Voditelj istraživanja dr. John Jakicic kaže: "Ljudi imaju tendenciju korištenja takvih uređaja neko vrijeme a potom odustanu. I mi smo to vidjeli u istraživanju".

Možda su se ljudi, koji su koristili uređaje, koncentrirali na postavljene ciljeve u pogledu tjelesnih aktivnosti a zaboravili su slijediti savjete za prehranu, kaže Jakicic.

"Možda pomislite - toliko sam aktivan da mogu sada pojesti kolač", dodaje.