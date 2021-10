Hoćete li se sutra ujutro tuširati hladnom vodom?

Jutarnje tuširanje velikom broju ljudi je svakodnevna stvar, no, jeste li se probali otuširati hladnom vodom? Da, dobro ste čuli - hladnom vodom. Većina će pomisliti da smo poludjeli, no zapravo je to izuzetno dobra stvar za zdravlje.

Naime, velika studija iz Nizozemske pokazala je da osobe koje se tuširaju hladnom vodom u manjoj mjeri izostaju s posla zbog bolesti u usporedbi s osobama koje se tuširaju topolom vodom. Studija je obuhvatila više od 3.000 ljudi, a razlog zašto hladna voda smanjuje rizik od bolesti još uvijek nije sasvim poznat.

Neki istraživači sugeriraju da bi hladna voda mogla ojačati naš imunološki sustav. Studija iz Češke otkrila je da je kod mladića koji se bave sportom i tri puta tjedno u razdoblju od šest tjedana uranjaju u hladnu vodu došlo do jačanja imunološkog sustava.

>> Tuširanje hladnom vodom je sjajno za zdravlje >>

No, potrebne su veće studije koje bi potvrdile te navode.

Hladna voda također aktivira simpatički živčani sustav, dio živčanog sustava koji upravlja i utječe na naš odgovor "borba ili bijeg".

Riječ je o automatskoj fiziološkoj reakciji na događaj koji se percipira kao opasan, stresan ili zastrašujući.

Kad se simpatički dio živčanog sustava aktivira hladnom vodom, to povećava razinu hormona noradrenalina. Taj hormon uzrokuje povećanje broja otkucaja srca i krvnog tlaka kod osoba koje uranjaju u hladnu vodu, a povezano je s poboljšanjem zdravlja.

Hladna voda također poboljšava i cirkulaciju, a neke studije sugeriraju da bi hladna voda mogla pomoći i u gubitku kilograma.

Nadalje, hladna voda može imati i brojne psihičke prednosti. Primjerice, kada hladna voda dođe u kontakt s licem ili vratom, to nmože poboljžati moždane funkcije.

>> Evo zašto vam svaki dan treba - hladan tuš >>

Iako još nije sasvim jasno zašto - hladna voda ima brojne pozitivne učinke na tijelo i zdravlje. No, prije nego što odete pod hladan tuš, trebali biste znati da se to može i negativno odraziti na neke osobe. Primjerice, hladan tuš može biti opasan za osobe koje imaju srčane bolesti, piše The Conversation.