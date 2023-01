Hats Barn i Tyrmfar uz Gorgoroth u Boogaloou

Premijerni dolazak u Hrvatsku kultnih norveških blackera Gorgoroth izazvao je veliki interes ljubitelja ekstremno mračnog izričaja, a na pozornici će im se ovom prilikom, uz već najavljeni Doodswens, pridružiti bendovi Hats Barn iz Francuske i Tyrmfar iz Švicarske. Datum za pribilježiti je 26. veljače (nedjelja), mjesto svečanosti je Boogaloo. Ulaznice se, kako javljaju iz organizacije, jako dobro prodaju, a pretprodajna cijena im je 26 eura i mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i na njihovom webu. Na dan će, ako ih ostane, koštati 29 eura.

Hats Barn je francuski black metal bend nastao 2005. u Lilleu. Njeguju poprilično zvuk stare norveške škole pa ljubitelji ranije faze legendi žanra kao što Mayhem, Darkthrone i Burzum trebaju svakako obratiti pažnju na ovaj bend. Svojevrsni hommage njima je i ime benda: "hats barn" na norveškom znači "sinovi mržnje". U 18 godina postojanja snimili su šest studijskih albuma. Posljednji od njih Y.a.HW.e.H objavljen je na sjajnom youtube kanalu "Black Metal Promotion" (koji je inače pravo blago za sve koji vole ovakav izričaj), a moći će ga ovom prilikom poslušati uživo prije nastupa Gorgorotha.

Tyrmfar je melodični black metal bend, međutim i ljubitelji deatha će tu pronaći nešto za sebe. Nastao je u švicarskom gradiću Montheyu prije točno 10 godina, a u tom periodu snimili su jedan EP i tri studijska albuma od kojih će aktualni "Dialect of the Ego and the Unconscious" iz 2022. ovom prilikom promovirati u Boogaloou.

Gorgoroth je bend koji dolazi iz meke black metala, norveškog grada Bergena gdje je nastao 1992. godine. Osnovao ga je Infernus, a samo ime označava dolinu iz sjeverozapadnog dijela Mordora u Tolkienovom "Gospodaru prstenova". Puno je zanimljivosti vezano za ovaj bend koji je u svakom slučaju obavezna lektira za svakog, barem i površnog, konzumenta black metala. Jedna od njih je da su prvi nastup imali 1994. na Black Metal Nights festivalu koji je ujedno bio prvi nastup i bendovima kao što su Dark Funeral, Enslaved i Dissection, dok je švedskom Marduku to bio prvi nastup u inozemstvu. Dosad su izdali devet studijskih albuma, a stalni članovi osim spomenutog Infernusa su Thomas Asklund na bubnjevima te vokal Atterigner, pravim imenom Stefan Todorović, inače rođeni Kragujevčanin koji ove godine slavi 10 godina rada s bendom.

Doodswens (na nizozemskom "dood swens - želja za umiranjem") je black metal bend osnovan 2017. u Eindhovenu. Zanimljiva su im imena članova i članica: I. na bubnjevima, S. na gitari i N. na vokalu i basu. Dosad imaju tri izdanja: demo "Doodswens" (2019.), split "From the Shadows of the Abyss" (2020.) i full album "Lichtvrees" (2022.)