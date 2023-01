Laibach se vraća u Zagreb u sklopu velike europske turneje “Love Is Still Alive”

Nastup se događa u sklopu velike europske turneje "Love Is Still Alive", a ovog proljeća Laibach će se ukazati u Skandinaviji kao i Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, dok će nastup u Hrvatskoj za sada biti jedini u regiji.

Laibach - "Love is Still Alive"

Izdanje "Love is Still Alive" nastavlja se na "Iron Sky - The Coming Race" film, koji završava uništenjem našeg planeta i Mjeseca. Tada kreće egzodus posljednih preživjelih Zemljana koji su prisiljeni tražiti novi planet za život. Ciljaju na Mars, ali nisu sigurni da će do tamo doći. Uradak prati putovanje kroz Sunčev sustav, ali je i putovanje kroz glazbene žanrove zadnjih desetljeća. Mediji za izdanje kažu da odiše vibrom starog countryja ili nevjerojatnih šlagera i zapada. Objavljen je kao nastavak na glazbu iz filma, a bend planira objaviti i video igru na istu temu.

Osim novog materijala, Laibach će na turneji predstaviti i izabrane pjesme s nedavno objavljenih albuma, teatralnog projekta "Wir sind das Volk", kao i "Sketches of the Red Districts". Uključit će i uvide u nadolazeće projekte, kao i selekciju Laibachovih klasika, od ranih 80-ih naovamo, te posebnu izvedbu proročanske pjesme "The Future" Leonarda Cohena, koja je završila i na popisu najboljih singlova 2022. prema utjecajnom The Quietusu.

Laibach - "The Future"

Kultni slovenski avangardni bend djeluje već četiri desetljeća sa svojim prepoznatljivim vizualnim, simboličkim i društvenim izričajem. Laibach je prošlu godinu obilježio ljubljanskom izvedbom projekta "Alamut", koji se naslanja na perzijsku kulturu, u suradnji s iranskim skladateljima i Teheran Symphony Orchestra, a ove godine projekt žele izvesti u Iranu. To je samo još jedan primjer rada benda koji je održao koncert u Sjevernoj, a potom Južnoj Koreji, postavši jedini rock bend u povijesti koji je nastupio u obje Koreje.

Ulaznice za zagrebački nastup kreću u prodaju u četvrtak 12. siječnja od 9:00 sati, a moći će se kupiti po pretprodajnoj cijeni od 20 eura. Ta cijena će vrijediti do 19. veljače, a dan nakon penje se na 23 eura. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 26 eura. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, te sva prodajna mjesta Eventima kao i www.eventim.hr.