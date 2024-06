Hannah Einbinder: Sve mora van

Glumica, komičarka i zvijezda Emmyjem nagrađivane Max Original humoristične serije „Komičari" (Hacks) Hannah Einbinder, održava svoj prvi stand-up specijal u kazalištu El Rey u Los Angelesu.

Držeći pažnju ushićene publike, Einbinder predstavlja razne likove uključujući sunce, mjesec i zemlju te dijeli urnebesne, formativne priče iz svog života, uključujući trud svojih roditelja da dobiju sina (a umjesto toga dobili su nju), njezine neuspješne pokušaje meditacije i božansku intervenciju na bakinom pogrebu.

Komičarka se također iskreno osvrće na to što za nju znači biti queer, svoju vjeru i klimatske promjene u ovom nepredvidivom i vrlo smiješnom debitantskom satu komedije.

Hannah Einbinder glumi u seriji „Komičari" (Hacks) koja je nedavno obnovljena za četvrtu sezonu, a prve 3 sezone dostupne su na Maxu. Njena izvedba u seriji donijela joj je brojna priznanja, uključujući dvije nominacije za Emmy i Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu u humorističnoj seriji.

Einbinder je mnogo puta nastupala kao stand-up komičarka te je debitirala u kasnonoćnoj stand-up emisiji The Late Show with Stephen Colbert 2019. godine, a 2021. istaknuta je kao jedna od Varietyjevih 10 Comics to Watch.

Komični specijal je izvela, napisala i izvršno producirala Hannah Einbinder, a Sandy Honig je redatelj i izvršni producent. Uz njih izvršni producenti su Dave Kneebone, Tim Heidecker, Eric Wareheim i Janel Kranking za Abso Lutely Productions te Ethan Stern i David Miner za 3 Arts Entertainment.