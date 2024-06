Sedmo nebo na HBO-u

Ostavljanje žene i novi početak treba dobro izvježbati! Nino Radman (Krešimir Mikić), je čovjek s previše žena i premalo vremena, hodajući recept za katastrofu. Pokušavajući priznati ženi (Iva Mihalić) da se zaljubio u drugu (Iva Jerković Oreški), traži pomoć „stručnjaka" čiji ga savjeti vode u još veći kaos. U strahu od žene, Ninova paranoja sve više raste, a on se pretvara u tempiranu bombu. Hoće li trijumfirati ili krahirati, otkriva ova komedija neočekivanih obrata, u kojoj je samo jedna stvar veća od Ninovih problema - njegov tlak.

„U životu nam općenito nedostaje smijeha, pogotovo u ova politički korektna vremena kad smo prisiljeni vagati svaku riječ, i zato me baš veseli što je „Sedmo nebo" putem Max streaming usluge sada dostupno i u regiji. Kao što je to često u komedijama, u Sedmom nebu je sve naopako, ono što je nekad bila Almodóvarova žena na rubu živčanog sloma, danas je muškarac. No, pokušavajući dosegnuti sedmo nebo, glavni lik Nino sve se više zapetljava u vlastite laži, a sa svakim novim pokušajem da prizna ženi gorku istinu, ulazi u sve veći strah od nje. Muški gledatelji iz Zagorja koji su se u njemu prepoznali rekli su da ovo nije komedija već horor, dakle - gledati na vlastitu odgovornost" - izjavila je redateljica i scenaristica Jasna Nanut.

Ovaj šarmantni film o čovjeku na rubu živčanog sloma proglašen je od kritičara 'najvećim slatkišem novije hrvatske kinematografije'.

U glavnim ulogama su Krešimir Mikić, Iva Jerković Oreški, Iva Mihalić, Nikša Butijer, Dejan Aćimović, Petar Ćiritović i Mario Petreković. Redateljica je Jasna Nanut, producent Hrvoje Osvadić, a zajedno potpisuju scenarij filma.

