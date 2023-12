Greenpeace o COP-u 28

Dva tjedna teških pregovora u Dubaiju, na UN-ovoj konferenciji o klimi COP28, danas je rezultiralo sporazumom koji treba potaknuti države da prijeđu s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije kako bi se spriječili najgori učinci klimatskih promjena.

Po prvi puta u gotovo 30 godina pregovora, predstavnici gotovo 200 zemalja dogovorili su tekst sporazuma koji nagovještava konačni kraj fosilnog doba. Ovo je važan korak u dobrom smjeru, iako tekst sadrži i brojne zabrinjavajuće formulacije.

Komentirajući konačni ishod COP28, Kaisa Kosonen iz Greenpeacea International (GPI) izjavila je: - Ono od čega je fosilna industrija strahovala se dogodilo - kraj ere fosilnih goriva i poziv na masovno širenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ovom desetljeću. Međutim u ovom sporazumu leže brojni nedostaci i on ne predviđa dovoljno sredstava da se ciljevi postignu na pravedan i brz način. Tako u tekstu sporazuma nećete pronaći izraz "postupno ukidanje", a to je ono što znanost zahtijeva i što će omogućiti pravedan i održiv prijelaz s fosilnih goriva u skladu s 1,5°C. Sada smo više nego ikad odlučni to ostvariti - istaknula je Kaisa Kosonen, voditeljica kampanje za klimu i energiju GPI-a.

Da bi se ciljevi sporazuma ostvarili, bogate zemlje će morati značajno povećati financijsku potporu i natjerati zagađivače da plate štetu. Prošle godine industrija fosilnih goriva ostvarila je četiri bilijuna dolara profita i mora početi plaćati za štetu koje je prouzročila. - Ovo nije povijesni dogovor kakav svijet treba, ima puno rupa i nedostataka. Povijest će biti ispisana ako svi oni koji su se okupili kako bi formirali neviđenu silu za promjenu, sada zadrže odlučnost i omoguće postupno ukidanje fosilnih goriva. Najbitnije i najhitnije je zaustavljanje svih planova proširenja fosilne infrastrukture koja nas gura preko granice od 1,5°C', zaključila je Kosonen.

U tekstu sporazuma stoji da države moraju uložiti napore da fosilna goriva zamjene čistom energijom kako bi se postigla neto nulta emisija do 2050. godine. Tijekom pregovora istaknuto je i da cijene obnovljivih izvora padaju velikom brzinom. Sporazum također poziva da se do 2030. godine utrostruče kapaciteti obnovljive energije i udvostruče stope rasta energetske učinkovitosti. Sporazum predviđa i znatno smanjenje emisija ostalih stakleničkih plinova do 2030, posebno metana, te smanjenje emisija iz cestovnog prometa.

Na klimatskoj konferenciji sudjelovao je i premijer Andrej Plenković koji je istaknuo da alarmi klimatskih promjena "zvone glasnije nego ikad", tjedan dana nakon što je u Hrvatskoj svečano otvorio radove na još jednom plinovodu za fosilni plin.