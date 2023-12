Kako zaraditi i ostati konkurentan?

Dubai je najveći klimatski samit svih vremena - zato što se takve konferencije, po mišljenju stručnjaka, pretvaraju u sajmove na kojima se prezentira rješenja. Više se, kažu oni, ne diskutira o tome hoće li se raditi na zaštiti klime ili ne - već kako. I tu njemačka industrija želi igrati važnu ulogu. Naravno i zaraditi.

Ciljeve Pariškog klimatskog sporazuma industrija može ispuniti, naglašava Stefan Wenzel, državni tajnik u Saveznom ministarstvu gospodarstva. Industrija je "ready" za cilj od 1,5 stupnjeva, kaže on: „Imali smo za stolom predstavnike industrije iz SiemensEnergy, oni su traženi diljem svijeta kao stručnjaci za električne mreže, ili ThyssenKrupp, firma koja već 100 godina gradi postrojenja za elektrolizu. To je do sada bila tržišna niša, a sad postaje tražen proizvod u cijelom svijetu."

Razvoj novih tehnologija

ThyssenKrupp u Duisburgu ima najveću njemačku čeličanu. Proizvodnja čelika je odgovorna za emisiju sedam posto ugljičnog dioksida u Njemačkoj. To bi se trebalo promijeniti, i to korištenjem vodika u procesu dobivanja željeza. ThyssenKrupp osim toga nove tehnologije želi implementirati i u proces proizvodnje cementa ili gnojiva, a cilj je smanjiti razinu štetnih emisija.

U Dubaiju je njemački koncern po tom pitanju sklopio i jedan sporazum, objašnjava šef Uprave Miguel Ángel López Borrego. Za ostvarenje klimatskih ciljeva potrebna je "snažna suradnja" između politike i industrije, kaže on: "Ovdje se radi o sklapanju partnerstava, o suradnji s politikom, omogućavanju partnerstva između poduzeća, odnosno poticanju procesa suradnje."

Energetska tranzicija

LEAG u Dubaiju želi ubrzati realizaciju takozvane Gigawattfactory. Radi se o jednom od najvećih njemačkih proizvođača električne struje, u čijem se portfelju nalaze i rudnici mrkog ugljena u Lausitzu (Lužička), firma planira graditi vjetroparkove i solarne parkove na području nekadašnjih rudnika - s ukupnim kapacitetom od oko 7.000 megawatta. Na konferenciji u Dubaiju sudjeluje i predsjednik Uprave LEAG-a, Thomas Kramer: "Ja sam siguran da zahvaljujući pritisku kojem smo izloženi, mi možemo realizirati energetsku tranziciju u svijetu, odnosno da ćemo vidjeti jako puno novih proizvoda."

Poljoprivreda je suodgovorna za klimatske promjene, a upravo sektor agrara trpi ogromne posljedice klimatskih promjena. Kemijski div Bayer nudi rješenja koja bi pomogla biljkama da budu otpornije na suše ili poplave, a ujedno smanjuju štetnu emisiju. Na primjer u uzgoju riže, koja je odgovorna za emisiju metana, a osim toga je za uzgoj riže na vodenim terasama potrebna i ogromna količina vode.

Bayerov glavni lobist Matthias Berninger u tom kontekstu podsjeća na rješenja njegovog koncerna u postupku „suhog" uzgoja riže: „Reduciramo emisije metana, treba nam 20 do 40 posto manje vode za uzgoj iste količine riže. Pogotovo će mali proizvođači biti upućeni na korištenje te inovacije."

"Potrebna nam je sigurnost opskrbe"

U Dubaiju se vrlo kontroverzno diskutira o napuštanju fosilnih eneregija, a upravo taj proces i njemačku privredu postavlja pred probleme. Zamjenik direktora Saveznog udruženja njemačke industrije (BDI), Holger Lösch, kaže da se traži put koji bi uključivao jako veliku količinu obnovljivih energija. „Ali potrebna nam je i sigurnost opskrbe." A trenutno u Njemačkoj, kaže Lösch, vlada situacija u kojoj ta sigurnost opskrbe može biti „zajamčena ničim drugačijim nego fosilnim izvorima - možda će to tako potrajati jedno duže vrijeme".

Kod BDI-ja vlada skepsa po pitanju brzog izlaska iz korištenja ugljena, nafte ili plina. Ali na drugoj strani u Dubaiju je BDI vrlo optimističan oko šansi koje se nude privredi po pitanju zaštite klime: „Naravno da i ubuduće želimo ostati konkurentni, ili opet postati konkurentni, na primjer kod baterija ili solarnih modula", kaže državni tajnik Wenzel.

U situaciji u kojoj diljem svijeta sve više firmi proizvodi na klimatski neutralan način, onda je to dobro za klimu, a dobro je i za njemačku privredu. Zato što su poduzeća iz Njemačke ili Europske unije, zbog strožih pravila koja vladaju u EU-u, u lošijoj poziciji u odnosu na firme iz trećih zemalja koje moraju manje paziti na zaštitu klime i tako mogu producirati jeftinije. Njemački koncerni se zato u Dubaiju nadaju sklapanju strateških partnerstava među zemljama, kako bi se zajednički krenulo na put klimatske neutralnosti.