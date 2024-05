Greencajt postaje prvi ugljično neutralan festival

U doba rastuće digitalne pismenosti, svijest o opasnostima od cyber prijetnji postaje bitnija nego ikada. AI tehnologija ubrzano postaje dio svakodnevice, a pitanje CO2 neutralnosti nameće se kao ključna tema kao odgovor na klimatske promjene. Greencajt Festival ne samo da postavlja standarde u industriji, već i prepoznaje važnost usklađivanja sa suvremenim izazovima, stvarajući put prema održivoj budućnosti.

Pametne tehnologije otvaraju nova vrata za cyber kriminal, naglašavajući važnost kibernetičke sigurnosti i zaštite podataka. Stoga, internetska sigurnost postaje neizbježna tema na Greencajtu, ističući kako se kao pojedinci možemo učinkovito zaštititi od cyber prijetnji. „123456" razloga zašto ne trebamo lozinku" powered by Span, predavanje je koje će nam pomoći razumjeti kako se možemo učinkovito zaštititi od kibernetičkih prijetnji. "Jedina sigurna lozinka je ona koju ne možete zapamtiti," citat je jednog od najpoznatijih internetskih stručnjaka, a Hrvoje Englman će u svojem predavanju otići korak dalje. Lozinke nas čine ranjivima, jer cyber napadači kroz razne vrste cyber napada postaju drugi vlasnici te lozinke. Saznajte zašto se naša sigurnost više ne može temeljiti na lozinkama.

Ove godine, Greencajt Festival u suradnji s Mindsmiths-om predstavlja nešto što će promijeniti vaš pogled na konferencijska iskustva - AI asistenta! Visoko personaliziran, osobni AI asistent bit će dodijeljen svakom sudioniku festivala čija zadaća je pružiti sve relevantne informacije o programu, lokaciji, svim sadržajima, dati konkretne upute i savjete o tome kako maksimalno iskoristiti sve što program Greencajta pruža. Uz to, omogućuje dodatna znanja i na zahtjev dostavlja dodatne informacije korisnicima o predavačima i temama. AI asistent preuzeti će i aktivnu ulogu u postavljanja pitanja na predavanjima i panelima. Uz to, on rješava jedan od najvećih izazova u svijetu konferencija, kako angažirati publiku na pametan način.

Kroz detaljnu analizu emisija stakleničkih plinova povezanih s festivalom, Greencajt postavlja temelje za postizanje CO2 neutralnosti. Određivanjem emisija stakleničkih plinova u suradnji s Raiffeisen bankom i co2mpensating by planting, prvim programom u regiji koji neutralizira ugljični otisak izračunati će izravne i neizravne emisije povezane sa festivalom. Ovaj projekt obuhvaća smanjenje emisija CO2 i kompenzaciju preostalih emisija kroz različite aktivnosti poput sadnje drveća ili investiranja u projekte obnovljive energije. Cilj je postići ravnotežu između emitiranja CO2 i njegove absorpcije, stvarajući ekološki neutralan ili pozitivan utjecaj na okoliš.

Ovi su napori ne samo odraz angažmana prema sigurnosti i inovaciji, već i dokaz posvećenosti održivom poslovanju i zaštiti okoliša. Kroz tri dana održavanja, Greencajt će ugostiti više od 40 govornika iz čak 10 zemalja svijeta. Inspirativno iskustvo s vodećim stručnjacima iz ESG područja, podijelit će svoja znanja, iskustva i ponuditi rješenja u domeni okoliša, društva i upravljanja. Ulaznice za konferenciju dostupne su na službenoj stranici. Sve informacije i vijesti o Greencajt festivalu dostupne su na: Greencajt.hr , Greencajt FB, Greencajt IG.