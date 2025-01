Pokrenuta peticija za zabranu bučne pirotehnike

Višestruke opekline obje šake, lica i glave, višestruki prijelomi prstiju na šaci, izgubljeni prsti, vid i sluh, oštećenja zgrada i pucanje prozora, požari, gromoglasne eksplozije nalik detonaciji, prestravljene, pobjegle i smrtno stradale životinje... Rezime je to blagdanskog slavlja i proslave Nove godine za što su zaslužne razne vrste pirotehničkih sredstava velike eksplozivne snage. Prijatelji životinja zato su pokrenuli peticiju kojom traže hitne izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

83 posto građana traži potpunu zabranu pirotehnike!

„Peticijom tražimo od MUP-a potpunu zabranu uporabe svih bučnih pirotehničkih sredstava kategorija F2 i F3 te da se korištenje dopuštene pirotehnike ograniči na razdoblje od 23 sata 31. prosinca do 1 sat 1. siječnja. Najnovije javne ankete potvrđuju da potpunu zabranu pirotehnike podržava 83 posto građana! Ljudima je dosta bombardiranja pirotehnikom kao da smo usred najžešćeg ratnog sukoba, a teror traje cijeli prosinac, i u dane kada se ništa ne slavi", upozorava Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Pojašnjava da je već od 27. prosinca, dakle, tijekom običnih radnih dana, dopušteno korištenje pirotehnike kategorija F2 i F3, osim potpuno zabranjenih petardi: „Apsurdno je što činite prekršaj protiv javnog reda i mira ako ispalite npr. zračnu bombu u bilo koje doba godine, no ako to radite 27., 28., 29. ili 30. prosinca, tada policija na to neće reagirati, čak ni ako netko baca pirotehniku u tri ujutro i očito remeti javni red i mir svojih sugrađana. To je besmislica i zato je nužno strogo zakonsko ograničenje, odnosno zabrana!"

Pirotehnička sredstva nisu igračke za djecu

Klopotan Kačavenda ukazuje na još jednu nelogičnost: „Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu se kupiti u trgovinama i trgovačkim centrima. Izložena su pogledima djece koja dolaze s roditeljima i onda im roditelji to kupuju, iako djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti nikakvu pirotehniku. Nužno je zakonski propisati zabranu njihove prodaje u trgovinama mješovitom robom. Potrebna je i zabrana reklamiranja i promocije pirotehnike. Ne možemo tražiti od djece da se suzdrže od korištenja pirotehnike ako im ju svugdje guramo pod nos i promoviramo kao sredstva za zabavu."

I ljudi i životinje izloženi su Topovskim udarima, Zračnim bombama i Detonatorima

Osim opasnosti od pirotehnike za maloljetnike, u velikome broju stradavaju i životinje: „Građani nam masovno dojavljuju da za njih ne postoji doček Nove godine jer moraju smirivati svoje prestrašene kućne ljubimce. Psi odbijaju izlaske u šetnju, ne jedu, tresu se na svaku detonaciju, mokre od straha, a mačke se panično skrivaju. Posebno su ugrožene životinje s bolestima srca i epilepsijom, dok u mačaka može doći do blokade mokraćnog mjehura. Psi na lancima zavijaju i laju te mogu, kao i ostale životinje, izgubiti sluh ili im može otkazati srce zbog zabave tzv. ljubitelja ekstremnog zvuka. Nazivi proizvoda 'Topovski udar', 'Zračna bomba' i 'Detonator' opisuju strahote kojima su izloženi i ljudi i životinje", kažu Prijatelji životinja.

Dodaju da svake Nove godine građani javljaju o uznemirenim životinjama koje su pobjegle od straha, pri čemu neke podlegnu udarcima automobila. Dezorijentirane ptice panično se zalijeću u zgrade i druge prepreke, a mnogima srce stane od stresa. To je posebno izraženo tijekom vatrometa, kada ptice odlete iz gnijezda, a njihovi ptići mogu iskočiti iz gnijezda i smrtno stradati. Uznemirujuća buka golem je problem i za malu djecu, starije i bolesne ljude te okidač za osobe s posttraumatskim stresnim poremećajem.

Nijemci traže potpunu zabranu pirotehnike, Hrvatska bi trebala isto

Građani Njemačke traže potpunu zabranu pirotehnike nakon što je u novogodišnjoj noći pet osoba izgubilo živote zbog pirotehničkih sredstava, a na desetke ih je ozlijeđeno - neki su oslijepili zbog eksplozija, dok su nekima zbog težine ozljeda amputirani udovi. Prijatelji životinja smatraju da i Hrvatska treba donijeti takvu zabranu i ograničiti svjetlosnu pirotehniku isključivo na sate oko dočeka Nove godine. Gradove pozivaju da odustanu od vatrometa, umjesto kojih mogu koristiti laserske predstave i videoprojekcije s atraktivnim svjetlosnim efektima koji ne zagađuju zrak i okoliš.

Peticija za zabranu pirotehnike može se potpisati na www.prijatelji-zivotinja.hr.