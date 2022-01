Granice pretijesne za raskoš domaćeg talenta

Ovogodišnja kategorija Jazz&Off izvođača godine nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off spoj je mladosti i iskustva - nominirani su Damir Kukuruzović Django group, Doringo, Matija Dedić, Šimun Matišić Quintet i Zoran Majstorović & Jazzistra Orchestra. Najboljeg među njima saznajemo na četvrtoj dodjeli Rock&Off nagrada u zagrebačkoj Tvornici kulture, 5. veljače.

Sisački jazz gitarist Damir Kukuruzović napustio nas je u prosincu 2020. i nije, nažalost, dočekao objavu albuma „Smile" kojeg je uspio završiti samo dva mjeseca prije prerane smrti. Riječ je o gypsy swing epitafu i uspomeni na dobrog duha domaće jazz scene koji je za života nesebično dijelio radost muziciranja, kako s kolegama glazbenicima, tako i publikom.

Pandemija nije zaustavila zagrebački „geo rock" sastav Doringo u naumu da godinu, uz osvježeno bendovsko članstvo, obilježe i objavom novog albuma. „Budem Budem" neopterećeno je putovanje kroz prostorno-vremenske dimenzije, a njihova glazba može stajati uz bok onoj koja trenutno odzvanja londonskom indie jazz scenom. Budete ih poslušali?

Između brojnih projekata, intimnih i manje intimnih koncerata te niza glazbenih gostovanja, Matija Dedić uspio je pred sami kraj godine dospjeti i na prvo mjesto liste prodaje albuma u Hrvatskoj. Nije mala stvar za jazz općenito, a riječ je o njegovom albumu „Ladies", posveti ženama koje su, kako kaže, obilježile njegov poslovni i privatni put. Nakon albuma Ladies i albuma Gibonnijevih pjesama, pitamo se što nam tek Matija sprema za 2022...

„Moja zamjena je već ovdje. Njegovo ime je Šimun i sin je gitarista Mate Matišića. Mali je sjajan u sviranju vibrafona", otprilike tim riječima veliki Boško Petrović najavio je dolazak na scenu Šimuna Matišića. „Mali" mu se ove godine odužio zapaženim albumom "Tribute to B.P.", uz iskusnu all star ekipu glazbenika i pohvale kritike kao booster doza daljnjem glazbenom rastu.

S one strane Učke na Rock&Off stižu Zoran Majstorović & Jazzistra Orchestra i njihov uzbudljivi album „Musical Migrations". Moderan pristup istovremeno naslonjen na tradiciju rezultirao je sa šest skladbi od kojih je svaka duža od prosječne pauze za cigaretu, a virtuozni bandleader se po tko zna koji put dokazao i kao sjajan autor. Majstor(ovićev)ski!

U tijeku je i glasovanje za Iskonovu nagradu publike! Svoj glas može dati svaki zaljubljenik u dobru domaću glazbu od 17. do 31. siječnja i to na Iskonovim stranicama jednom dnevno. U konkurenciji su: Bad Daughter, Eric, Fran Vasilić, Jonathan, Kensington Lima, Mark Mrakovčić, Matej Milošev, Mayales, Miriiam, Pips, Chips & Videoclips, pocket palma, Porto Morto, Šiza, The Gentleman, Urban &4 i z++.

