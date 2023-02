Gorgoroth u nedjelju u Boogaloou

Svi ljubitelji black metala i ekstremnije glazbe dugo su iščekivali koncert norveških giganata žanra koji se, manje-više doslovno kriju ima imena Gorgoroth.

Za njihov premijerni nastup koji će se dogoditi 26. veljače u Hrvatskoj vlada ogroman interes, čak i na regionalnoj razini. Gorgorothu će se u nedjelju na pozornici u Boogaloou pridružiti nizozemski Doodswens, francuski Hats Barn i švicarski Tyrmfar.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 26 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i preko sustava Entrio, a ako ih ostane, na ulazu će koštati 29 eura.

SATNICA:

18:30 ULAZ

19:15-19:45 TYRMFAR

20:00-20:30 HATS BARN

20:50-21:30 DOODSWENS

22:00-23:00 GORGOROTH

Gorgoroth je bend koji dolazi iz meke black metala, norveškog grada Bergena gdje je nastao 1992. godine. Osnovao ga je Infernus, a samo ime označava dolinu iz sjeverozapadnog dijela Mordora u Tolkienovom "Gospodaru prstenova". Puno je zanimljivosti vezano za ovaj bend koji je u svakom slučaju obavezna lektira za svakog, barem i površnog, konzumenta black metala. Jedna od njih je da su prvi nastup imali 1994. na Black Metal Nights festivalu koji je ujedno bio prvi nastup i bendovima kao što su Dark Funeral, Enslaved i Dissection, dok je švedskom Marduku to bio prvi nastup u inozemstvu. Dosad su izdali devet studijskih albuma, a stalni članovi osim spomenutog Infernusa su Thomas Asklund na bubnjevima te vokal Atterigner, pravim imenom Stefan Todorović, inače rođeni Kragujevčanin koji ove godine slavi 10 godina rada s bendom.

Doodswens (na nizozemskom "dood swens - želja za umiranjem") je black metal bend osnovan 2017. u Eindhovenu. Zanimljiva su im imena članova i članica: I. na bubnjevima, S. na gitari i N. na vokalu i basu. Dosad imaju tri izdanja: demo "Doodswens" (2019.), split "From the Shadows of the Abyss" (2020.) i full album "Lichtvrees" (2022.)