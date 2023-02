Foals na Šalati

Foals - jedan od najboljih svjetskih indie rock bendova svoje generacije održat će 23. lipnja 2023., na stadionu Šalata u Zagrebu, svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. Nevjerojatno energični i plesni, s reputacijom jednog od najboljih live bendova Velike Britanije, Foals su savršen izbor za početak ljeta 2023.

Foals stižu u Hrvatsku u sklopu svjetske turneje Life Is Yours Tour na kojoj promoviraju istoimeni, sedmi studijski album, objavljen u ljeto 2022. godine. "Life is Yours" nastavak je iznimno uspješnog dvostrukog izdanja "Everything Not Saved Will Be Lost", kojeg je definirala čistoća i ambicija, uz evoluiranje u jedno sasvim drugačije iskustvo koje potiče euforiju.

FOALS - "2AM2 (ALBUM "LIFE IS YOURS")

Iako su pjesme za album "Life is Yours" nastale u lockdownu 2020., u maloj sobici bez prozora u južnom Londonu, album zrači ljetnim žarom, životnim optimizmom i novootkrivenom željom za životom. Plesni hitovi kao što su "2 AM", "Wake Me Up" i "Wild Green" koje i bend smatra njihovim naj-pop uradcima do sada, reflektiraju se na same početke Foalsa, kada su kao bend za kućne tulume u rodnom Oxfordu izazivali pozitivan kaos na svakom svom nastupu.

Već s prvim albumom "Antidotes" iz 2008. Foals su doživjeli komercijalni uspjeh i postali ljubitelji kritike. U to vrijeme bili su jedan od nekoliko britanskih indie rock bendova koji su izazvali pažnju svijeta. Ali sada, nakon uzastopnih pet albuma na Top 10 ljestvicama, nizom nagrada i nominacija, čini se da su jedni od rijetkih koji su zadržali kontinuiranu popularnost i uspjeh. Njihov ugled i fan baza raste sa svakom novom pločom, a veliko priznanje stiglo je i 2020. kada su proglašeni najboljim britanskim bendom na BRIT AWARDS.

FOALS - MY NUMBER (ALBUM "HOLY FIRE")

Reputaciju odličnog live benda učvrstili su i s nekoliko nagrada i za najbolji live bend godine; Q Awards 2013. i NME nagrada 2020., te s nastupima na najvećim svjetskim festivalima kao što su Glastonbury, Reading & Leeds, Rock am Ring, Bestival... Zadnji album ujedno je i prvi na kojem se Foals pojavljuju kao trojac (Yannis Philippakis, Jack Bevan i Jimmy Smith), a značajan jer su Foals po prvi puta surađivali s više producenata na izdanju - John Hill (Cage The Elephant, Florence + The Machine), Dan Carey (Tame Impala, Fontaines D.C.) te Miles James i A. K. Paul.

Pretprodaja ulaznica za sve pretplatnike Eventim newslettera kreće u srijedu, 22. veljače u 10 sati ujutro. Generalna prodaja ulaznica kreće u četvrtak, 23. veljače u 10 sati, putem Eventim online sistema, te na fizičkim prodajnim mjestima Eventima. Cijena ulaznice za parter je 42 EUR, te za tribine 47 EUR.

